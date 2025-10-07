Narwal, uno dei cinque principali marchi di aspirapolvere al mondo nonché tra i leader nel settore della cura intelligente dei pavimenti, prende parte alla Festa delle Offerte Prime di Amazon, consentendo agli abbonati Prime di risparmiare cifre importanti (fino a 550 euro) sull’acquisto dei migliori prodotti del proprio catalogo.

Narwal va addirittura oltre rispetto alla durata effettiva della promozione targata Amazon, proponendo sette dei propri robot aspirapolvere in sconto fino al 12 ottobre 2025. Andiamo a scoprire quali sono i dispositivi in offerta, indicando le loro peculiarità e il prezzo in promo.

Narwal: ecco i robot in offerta per la Festa delle Offerte Prime

Come anticipato in apertura, anche Narwal si butta nella mischia, entrando nello spirito della Festa delle Offerte Prime con alcune interessantissime proposte che consentono di risparmiare fino a 550 euro su potenziali compagni imprescindibili per la pulizia delle nostre case.

Prima di parlarvi nel dettaglio dei prodotti che l’azienda propone in offerta su Amazon (fino al 12 ottobre 2025), vi segnaliamo che Narwal propone sul proprio sito ufficiale ulteriori sconti, che includono bundle esclusivi (due anni di ricambi e accessori), con risparmi fino a 720 euro.

Narwal Freo Z10 Ultra: il top in super sconto (coupon esclusivo)

Narwal Freo Z10 Ultra è la punta di diamante della gamma Freo, un robot aspirapolvere che tra le sue peculiarità può vantare doppia fotocamera, doppio processore e la tecnologia NarMind Pro AI (pulizia intelligente e accurata su tappeti e pavimenti duri). Dal punto di vista dell’aspirazione, siamo a 18.000 Pa, con capacità di adattamento e gestione dello sporco nel quotidiano. Grazie al nostro coupon esclusivo lo paghi ancora meno rispetto all’offerta Prime.

Narwal Freo Z10: per chi vuole il miglior rapporto qualità prezzo (coupon esclusivo)

Un gradino più in basso si pone Narwal Freo Z10, soluzione più concreta (ed economica) rispetto al modello Ultra. Esso offre le spazzole DualFlow anti-groviglio e il sistema EdgeReach che, combinati, mantengono un’igiene profonda e riducono al minimo le manutenzioni.

Narwal Flow: il più completo con mop a cingolo

Narwal Flow è una delle più recenti aggiunte al catalogo dell’azienda, un robot innovativo ed efficace che garantisce pulizia completa su tutte le superfici. Integra il sistema FlowWash (mocio a rullo squadrato con acqua riscaldata a 45°C, sedici ugelli di distribuzione/circolazione dell’acqua pulita), offre una capacità di aspirazione pari a 22.000 Pa, le tecnologie CarpetFocus e NarMind Pro AI.

Questo robot è accompagnato da una base standard, che integra lavaggio, asciugatura e svuotamento automatico, o da una base compatta (da 28 cm) che mantiene le stese funzioni e aggiunge lo scarico automatico e il dosaggio del detergente in un formato più sottile.

Narwal Freo Z Ultra: risparmia col top dello scorso anno

Narwal Freo Z Ultra è l’ex modello di punta (datato 2024) della gamma Freo e, complice l’uscita dei nuovi modelli e il fisiologico calo di prezzo, continua a difendersi benissimo anche in queste battute finali del 2025. Offre un sistema per evitare gli ostacoli in maniera intelligente, navigazione precisa e igienizzazione completamente automatizzata.

Narwal Freo X Ultra: basico ma efficace

Narwal Freo X Ultra è uno dei robot aspiralpolvere con cui l’azienda è salita alla ribalta negli ultimi anni, un prodotto innovativo e diverso dagli altri al suo arrivo sul mercato, un prodotto che punta a semplificare la pulizia avanzata. Gode di una base completa che è in grado di svuotare, lavare e sterilizzare, mentre le spazzole anti-groviglio prevengono i blocchi causati da capelli, peli di animali e detriti.

Narwal Freo S: il più economico, con panno vibrante per lavaggio

Tra le soluzioni entry-level del catalogo dell’azienda rientra Narwal Freo S, dispositivo pensato per coloro che vogliono approcciare per la prima volta il mondo dei robot aspirapolvere. Nonostante tutto, lui cerca di sorprendere con la sua affidabilità: gode della base auto-svuotante e di funzionalità come l’attivazione con un singolo pulsante che gli consentono di mantenere quotidianamente i pavimenti puliti senza sforzi. È dotato anche di panno vibrante per il lavaggio.

Narwal Freo X10 Pro: efficace ed efficiente

Chiudiamo con Narwal X10 Pro, un robot aspirapolvere sottile ed efficiente che, grazie a dimensioni compatte, è in grado di scivolare sotto i mobili con facilità; offre una potenza di aspirazione pari a 11.000 Pa, la regolazione della pressione del panno e modalità multiple per la pulizia dei tappeti, oltre a un sacchetto della polvere a lunga durata.

