Secretlab è un brand di riferimento per i videogiocatori e, più in generale, per chi passa tanto tempo a computer con la sua gamma di sedie e scrivanie. Per questo motivo, ogni occasione è quella giusta per acquistare uno dei prodotti dell’azienda a prezzo scontato. Questa settimana e fino al prossimo 9 ottobre è possibile sfruttare la nuova promo “I prezzi del Black Friday, ora” sullo store dell’azienda. Secretlab, quindi, gioca d’anticipo e mette a disposizione dei suoi utenti la possibilità di ottenere fino a 220 euro di sconto su una selezione di prodotti e fino a 328 euro su pacchetti di prodotti. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su questa nuova promozione.

È già Black Friday sullo store Secretlab

La nuova promozione di Secretlab garantisce la possibilità di acquistare una selezione di prodotti a prezzo scontato. In particolare, è possibile sfruttare:

fino a 70 euro di sconto sulle sedie TITAN Evo Lite

fino a 100 euro di sconto sulle sedie TITAN Evo

fino a 119 euro di sconto sulle scrivanie in metallo MAGNUS

fino a 139 euro di sconto sulle scrivanie MAGNUS Pro

200 euro di sconto sulle sedie Classics

fino al 30% sulle SKINS con cui personalizzare le sedie

fino al 37% sugli accessori

Da segnalare che iscrivendosi alla newsletter è possibile ottenere uno sconto extra di 20 euro. Le promozioni sono tante e i prodotti disponibili in offerta sono di vario tipo. Gli sconti continueranno fino al 9 ottobre. Per scoprire tutte le offerte vi basta accedere al sito ufficiale di Secretlab, qui di sotto: