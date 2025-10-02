Il mercato degli smartwatch continua a sfornare modelli di assoluto pregio: il protagonista in questione è HONOR Watch 5 Pro.

Mostrato ufficialmente in Cina attraverso i canali social del brand, in attesa di un evento di lancio, il dispositivo non passa inosservato grazie a un design che definiremmo imponente ma soprattutto per una funzione che ricorda molto da vicino quelle introdotte da Huawei, la casa madre da cui HONOR ha ereditato funzioni e strategia.

Si tratta del check-in reminder, una soluzione che punta a migliorare la sicurezza e la consapevolezza di chi lo indossa.

Design ricercato e una funzione software mutuata da Huawei, HONOR Watch 5 Pro vuole fare la voce grossa

Il primo elemento che colpisce osservando l’Honor Watch 5 Pro è l’aspetto estetico.

Il Product Manager della linea GT, Tonda T.F., ha mostrato in anteprima le immagini ufficiali del dispositivo, che si presenta con un quadrante circolare e due pulsanti laterali in stile corona. Le cornici attorno al display risultano sottili, con una ghiera numerica che ne esalta l’anima sportiva.

Il colore scelto per la presentazione è il nero, che conferisce allo smartwatch HONOR un look solido e deciso. Secondo Honor, peraltro, il dispositivo è pensato per trasmettere una “sensazione di potenza al polso”.

La novità: il check-in reminder, che cos’è e come funziona

Il vero elemento distintivo del Watch 5 Pro non è però il design, bensì la nuova funzione di check-in reminder.

Come spiegato dall’azienda, questa caratteristica è ispirata alla “Crescent Window” di Huawei, già presente su alcuni dei suoi smartwatch.

Il nome “Crescent” deriva dalla teoria delle fasi lunari: è la fase in cui meno della metà del lato illuminato della Luna è visibile dalla Terra.

Sullo smartwatch, come potete notare dall’immagine diffusa dalla stessa azienda, questa logica viene trasposta in una grafica particolare: un grande cerchio parzialmente coperto da una forma più piccola ai bordi dello schermo, un’interfaccia che ricorda proprio il passaggio di fase lunare.

La funzione ha uno scopo pratico: agire come strumento di sicurezza, inviando promemoria automatici quando una persona designata raggiunge una destinazione o completa una determinata attività.

Il check-in reminder dell’Honor Watch 5 Pro si comporta in modo simile a un sistema di “live view” semplificato.

Infatti quando questa funzione è attiva, il dispositivo mostra notifiche istantanee al semplice gesto di sollevare il polso, informando l’utente in tempo reale di spostamenti o azioni compiute da persone vicine o membri della famiglia.

Honor lo presenta come un mezzo per “tenere il cuore sul check-in, anche quando si è altrove”: in altre parole, sapere quando una persona cara arriva a casa, completa un percorso o si trova in una determinata area, senza dover consultare continuamente lo smartphone.

È una funzione che richiama molto da vicino il concetto di Magic Capsule o Live View già sperimentato da Huawei sui suoi telefoni e wearable.

La somiglianza non è casuale. Nonostante Honor si sia separata da Huawei ormai da qualche anno, le due aziende continuano a condividere approcci e tecnologie, soprattutto nel segmento degli smartwatch.

L’introduzione di una funzione come il check-in reminder dimostra quanto Honor voglia mantenere continuità con le soluzioni già apprezzate dal pubblico Huawei, ampliandole e rendendole proprie.

Oltre alla nuova funzione di sicurezza, Honor Watch 5 Pro punta a distinguersi come smartwatch completo.

Sebbene Honor non abbia ancora rivelato tutte le specifiche tecniche, è lecito aspettarsi le consuete dotazioni: monitoraggio della frequenza cardiaca, rilevamento dell’ossigenazione del sangue, funzioni di fitness tracking e supporto per le notifiche avanzate.

Non mancheranno, con ogni probabilità, la compatibilità con le app di monitoraggio del sonno e funzioni legate al benessere.

Segui HONOR Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Lancio e disponibilità

Per il momento l’Honor Watch 5 Pro resta dietro le quinte, infatti non è stata annunciata una data precisa per il debutto sul mercato, ma il brand ha confermato che il lancio commerciale avverrà a breve.

È probabile che la Cina sarà il primo mercato a ricevere il dispositivo, con successiva espansione in Europa e in altri Paesi.

L’arrivo di questo modello sembra inserirsi nella strategia di Honor di rafforzare la linea GT e consolidare la sua presenza nel settore degli smartwatch premium, un segmento sempre più competitivo e popolato da rivali come Huawei, Samsung, Garmin e Apple.

Peraltro, il check-in reminder non è soltanto una trovata tecnologica ma per molti utenti potrebbe diventare una funzione vitale, utile per monitorare a distanza persone care e avere una maggiore tranquillità quotidiana.

In un mondo in cui la tecnologia indossabile non si limita più a contare i passi o a notificare messaggi ma è sempre più alleata del benessere psicofisico, la capacità di creare un ponte emotivo tra le persone rappresenta un passo ulteriore in questo senso.

In coperina c’è HONOR Watch 2 Fit