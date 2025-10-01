Il colosso dell’e-commerce AliExpress torna a proporre la interessante (e ricorrente) campagna promozionale Choice Day, pensata per celebrare l’arrivo del nuovo mese, in questo caso quello di ottobre.

Questa promozione, attiva dalla mezzanotte di mercoledì 1 ottobre 2025 alle 23:59 di martedì 7 ottobre 2025, prevede sconti fino al 60% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere veloci! Andiamo a scoprire tutti i dettagli e alcuni esempi di prodotti in offerta.

AliExpress “Choice Day” (ottobre 2025): tutti i dettagli della promo

Già dalla mezzanotte di mercoledì 1 ottobre 2025 e fino alle 23:59 di martedì 7 ottobre 2025, sul portale di AliExpress torna un’interessantissima promozione, messa in piedi dall’e-commerce cinese per accogliere il nuovo mese, chiamata Choice Day – Fino al 60% di sconto.

La promozione prevede sconti fino al 60% su tantissimi di prodotti (inclusi svariati smartwatch, console e mini PC anche di marchi molto noti), e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 2 e i 75 euro sul totale dell’ordine.

Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:

Coupon ITCD02 – per ottenere 2 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 15 euro Coupon ITCD04 – per ottenere 4 euro di sconto su un ordine minimo di 29 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 29 euro Coupon ITCD07 – per ottenere 7 euro di sconto su un ordine minimo di 49 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 49 euro Coupon ITCD10 – per ottenere 10 euro di sconto su un ordine minimo di 69 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 69 euro Coupon ITCD15 – per ottenere 15 euro di sconto su un ordine minimo di 109 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 109 euro Coupon ITCD20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 159 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 159 euro Coupon ITCD35 – per ottenere 35 euro di sconto su un ordine minimo di 279 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 279 euro Coupon ITCD50 – per ottenere 50 euro di sconto su un ordine minimo di 389 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 389 euro Coupon ITCD65 – per ottenere 65 euro di sconto su un ordine minimo di 529 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 529 euro Coupon ITCD75 – per ottenere 75 euro di sconto su un ordine minimo di 659 euro

Come anticipato, segnaliamo che i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.

Termini e condizioni della promozione “Choice Day – Fino al 60% di sconto”

AliExpress informa che la promozione Choice Day – Fino al 60% di sconto, attiva dalla mezzanotte di mercoledì 1 ottobre 2025 fino alle 23:59 di martedì 7 ottobre 2025, prevede alcuni termini e condizioni:

Ogni coupon sconto può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

I coupon sconto non sono validi per i prodotti virtuali.

I coupon sconto non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.

I coupon sconto sono limitati e possono esaurirsi.

Ecco alcuni prodotti in offerta per il Choice Day di AliExpress

Come anticipato, la promo Choice Day (settembre 2025) – Fino al 60% di sconto consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti: ad esempio, troviamo in offerta mini PC, componenti, dispositivi indossabili, console, action cam e tanto altro. Di seguito vi proponiamo solo alcuni esempi.

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.