Il colosso dell’e-commerce AliExpress torna a proporre la interessante (e ricorrente) campagna promozionale Choice Day, pensata per celebrare l’arrivo del nuovo mese, in questo caso quello di ottobre.
Questa promozione, attiva dalla mezzanotte di mercoledì 1 ottobre 2025 alle 23:59 di martedì 7 ottobre 2025, prevede sconti fino al 60% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere veloci! Andiamo a scoprire tutti i dettagli e alcuni esempi di prodotti in offerta.
AliExpress “Choice Day” (ottobre 2025): tutti i dettagli della promo
Già dalla mezzanotte di mercoledì 1 ottobre 2025 e fino alle 23:59 di martedì 7 ottobre 2025, sul portale di AliExpress torna un’interessantissima promozione, messa in piedi dall’e-commerce cinese per accogliere il nuovo mese, chiamata Choice Day – Fino al 60% di sconto.
La promozione prevede sconti fino al 60% su tantissimi di prodotti (inclusi svariati smartwatch, console e mini PC anche di marchi molto noti), e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 2 e i 75 euro sul totale dell’ordine.
Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:
- Coupon ITCD02 – per ottenere 2 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro
- Coupon ITCD04 – per ottenere 4 euro di sconto su un ordine minimo di 29 euro
- Coupon ITCD07 – per ottenere 7 euro di sconto su un ordine minimo di 49 euro
- Coupon ITCD10 – per ottenere 10 euro di sconto su un ordine minimo di 69 euro
- Coupon ITCD15 – per ottenere 15 euro di sconto su un ordine minimo di 109 euro
- Coupon ITCD20 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 159 euro
- Coupon ITCD35 – per ottenere 35 euro di sconto su un ordine minimo di 279 euro
- Coupon ITCD50 – per ottenere 50 euro di sconto su un ordine minimo di 389 euro
- Coupon ITCD65 – per ottenere 65 euro di sconto su un ordine minimo di 529 euro
- Coupon ITCD75 – per ottenere 75 euro di sconto su un ordine minimo di 659 euro
Come anticipato, segnaliamo che i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.
Termini e condizioni della promozione “Choice Day – Fino al 60% di sconto”
AliExpress informa che la promozione Choice Day – Fino al 60% di sconto, attiva dalla mezzanotte di mercoledì 1 ottobre 2025 fino alle 23:59 di martedì 7 ottobre 2025, prevede alcuni termini e condizioni:
- Ogni coupon sconto può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.
- I coupon sconto non sono validi per i prodotti virtuali.
- I coupon sconto non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.
- I coupon sconto sono limitati e possono esaurirsi.
Ecco alcuni prodotti in offerta per il Choice Day di AliExpress
Come anticipato, la promo Choice Day (settembre 2025) – Fino al 60% di sconto consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti: ad esempio, troviamo in offerta mini PC, componenti, dispositivi indossabili, console, action cam e tanto altro. Di seguito vi proponiamo solo alcuni esempi.
- Console Nintendo Switch 2 + Cyberpunk 2077: Ultimate Edition + Controller wireless Rematch Glow Mario Stars – Spedizione da: Spagna – in promo a 494,98 euro con coupon sconto ITCD65
- Console Sony PlayStation 5 Slim (1 TB) – Spedizione da: Spagna – in promo a 401,99 euro con coupon sconto ITCD50
- Mini PC MLLSE G1 Pro (AMD Ryzen 7 5700U, 16+512 GB) – Spedizione da: Spagna – in promo a 190,66 euro con coupon sconto ITCD20
- Smartwatch HUAWEI Fit 4 Pro (Green) – Spedizione da: Spagna – in promo a 189,85 euro con coupon sconto ITCD20
- Sportwatch Garmin Forerunner 255 (Slate Gray) – Spedizione da: Spagna – in promo a 169,75 euro con coupon sconto ITCD20
Tutte le offerte della promo Choice Day (ottobre 2025) di AliExpress
Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.
Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.
