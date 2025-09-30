C’è tempo meno di una settimana per approfittare dell’offerta di lancio per Roborock H60 Hub, l’aspirapolvere senza fili con base di svuotamento automatico presentato a inizio mese a IFA. Lo sconto rimarrà infatti a disposizione solo fino al 6 ottobre 2025: vediamo come approfittarne.

Roborock H60 Hub in offerta lancio per pochi giorni

Roborock H60 Hub ha fatto il suo esordio sul mercato italiano proprio in questi giorni, a breve distanza dalla presentazione di IFA 2025. Il nuovo modello limita l’incombenza dello svuotamento della polvere grazie a un buon livello di auto-manutenzione: basta agganciare l’aspirapolvere e la polvere viene automaticamente svuotata in un sacchetto sigillato nel giro di pochi secondi, mentre la scopa si ricarica.

L’asta è progettata con un’altezza di aggancio ergonomica di 843 mm, per un posizionamento senza problemi né sollevamenti elevati. Supporta sacchetti della capacità di 2 litri, per 60 giorni di autonomia, e garantisce una rimozione batterica al 99% nonostante la leggerezza e la manovrabilità. H60 Hub di Roborock dispone di una pratica mini-spazzola motorizzata pensata per rimuovere polvere e peli di animali da divani e letti, senza pericolo di grovigli. Offre una potenza di aspirazione di 115 AW, adatta per raccogliere qualsiasi tipo di sporco, e un sistema a luce LED verde, che permette di illuminare in maniera precisa lo sporco sul pavimento.

Non manca la certificazione TÜV Rheinland (in base allo standard ASTM F1977-22) per le prestazioni affidabili e propone batterie rimovibili per una ricarica ancora più flessibile: si possono infatti acquistare batterie aggiuntive per un “cambio” rapido. Sfruttando la regolazione automatica della potenza di aspirazione, è possibile raggiungere i 60 minuti di autonomia con una ricarica. Nella parte superiore del motore è presente uno schermo LED che permette di visualizzare informazioni come la carica residua, la potenza applicata e non solo.

Roborock H60 Hub è disponibile in offerta speciale di lancio fino al 6 ottobre 2025, sia su Amazon sia sul sito ufficiale: in questi giorni potete infatti acquistare l’aspirapolvere senza fili in sconto a 359 euro invece di 399 euro. Se siete interessati potete seguire uno dei link qui in basso.

