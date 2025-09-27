Il momento giusto per acquistare un TV top di gamma del 2025 è finalmente arrivato. Il nuovissimo LG OLED evo AI G5 da 83 pollici (modello OLED83G54LW) si presenta su Amazon con un’offerta a dir poco incredibile, grazie a un doppio sconto che ne abbatte il prezzo in maniera vertiginosa. Parliamo di un dispositivo che ha vinto il premio per l’innovazione al CES 2025, dotato delle più recenti tecnologie per immagine e gaming, ora disponibile a una cifra impensabile per un modello appena lanciato. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo televisore un vero fuoriclasse e i dettagli di questa promozione imperdibile.

LG OLED evo G5: un concentrato di intelligenza artificiale e potenza visiva

LG OLED evo AI G5 non è un semplice televisore, ma un vero e proprio centro di intrattenimento di ultima generazione. Il cuore pulsante è il potentissimo processore α11 AI Gen 2, un chip progettato per ottimizzare ogni singolo frame in tempo reale. Grazie a tecnologie come AI Picture Pro e AI Super Upscaling, le immagini risultano incredibilmente nitide, dettagliate e realistiche, anche partendo da fonti a risoluzione inferiore. Il pannello OLED evo con tecnologia Brightness Booster Ultimate garantisce neri assoluti e un picco di luminosità eccezionale, rendendo la visione perfetta sia in ambienti bui che in stanze molto illuminate.

Il comparto gaming è uno dei punti di forza assoluti. Con una frequenza di aggiornamento nativa di 165Hz, supporto a NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium, e un tempo di risposta di appena 0.1 ms, l’esperienza di gioco è fluida, reattiva e priva di tearing. Le quattro porte HDMI 2.1 garantiscono la massima compatibilità con le console di nuova generazione e i PC da gioco più performanti. L’immersività è completata dal supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos, per un’esperienza audio-visiva cinematografica. Infine, il design elegante è impreziosito dalla staffa a muro inclusa nella confezione, che permette un’installazione a filo parete minimalista e di grande impatto.

L’offerta su Amazon: sconto da non credere

Questa promozione rappresenta una delle prime, vere opportunità di acquistare un TV flagship del 2025 a un prezzo da saldo. Il prezzo di listino di LG OLED evo AI G5 da 83 pollici è di 6.499 €. Su Amazon, il televisore è già proposto a un prezzo scontato di 5.015,78 €, ma il vero vantaggio si ottiene al momento del pagamento: un ulteriore sconto automatico di 685,37 € viene applicato direttamente nel carrello.

Il prezzo finale scende così a soli 4.330,41 €. Si tratta di un risparmio netto di ben 2.168,59 € rispetto al listino, pari a uno sconto effettivo del 33%. L’offerta è disponibile su Amazon, con il prodotto venduto e spedito direttamente da Amazon, garanzia di affidabilità, assistenza clienti e spedizione rapida. Considerata l’eccezionalità del prezzo per un modello appena uscito, è probabile che le scorte disponibili a queste condizioni siano limitate.

Acquista LG OLED evo AI G5 da 83″ su Amazon a 4.330,41€ invece di 6.499€

