Per aggiornare l’ecosistema di prodotti per la Smart Home e rendere l’abitazione più sicura è possibile fare affidamento su WELOCK, brand sempre più punto di riferimento del settore con la sua gamma di serrature intelligenti. Sfruttando la promozione in corso, è ora possibile accedere ad alcuni sconti molto interessanti sui prodotti dell’azienda. Andiamo a scoprire i dettagli completi in merito alle offerte e quali sono le caratteristiche che rendono davvero uniche le soluzioni proposte da WELOCK in termini soprattutto di rapporto qualità/prezzo.

La casa diventa più sicura con WELOCK

Grazie alla promozione in corso, è possibile puntare sulla WELOCK Smart Lock Cylinder Touch41 Fingerprint Door Lock. Si tratta di una serratura smart con sensore di impronte compatibile con una vasta gamma di serrature tradizionali. Il sistema è compatibile con la maggior parte delle porte con profilo europeo e con spessore compreso tra 50 mm e 100 mm.

La smartlock può contare su varie funzionalità, come il controllo da remoto via app (per Android e iOS) e l’accesso rapido con un tap, grazie al riconoscimento dell’impronta che avviene in meno di 0,5 secondi nella stragrande maggioranza dei casi. Da segnalare anche la presenza di un piccolo display OLED che permette di monitorare lo stato della batteria, in modo da gestire con semplicità il funzionamento della serratura.

Per quanto riguarda l’autonomia, ipotizzando 10 sblocchi giornalieri, il prodotto di WELOCK è in grado di garantire 8-10 mesi di utilizzo senza necessità di sostituire la batteria. Non ci sono problemi, inoltre, in caso di installazione all’aperto, grazie alla certificazione IP65 e alla possibilità di funzionamento in un range di temperatura che va da -25° C a 60 ° C.

Il modello può essere abbinato anche a delle smart card per gestire gli accessi. Gli utenti hanno la possibilità di abbinare alla serratura fino a 20 card per una gestione ottimale degli accessi. Da segnalare anche il supporto ad Alexa che permette di sfruttare l’assistente vocale di Amazon per poter gestire con i comandi vocali la serratura. L’abbinamento tra la Smart Lock e Alexa avviene tramite WELOCK WIFIBOX3 Gateway Wifi Bridge, attualmente parte della promozione in corso sullo store di WELOCK. Il dispositivo si connettive via Bluetooth e offre una copertura di circa 10 metri.

Utilizzando il coupon VD63, da aggiungere al momento del check-out, è possibile acquistare la WELOCK Smart Lock con prezzo scontato a 126 euro anziché 189 euro. Il WIFIBOX3, invece, è acquistabile con un prezzo di 99 euro.

Gli articoli sono disponibili tramite lo store di WELOCK, con consegna gratuita da un magazzino in UE (quindi senza costi di dogana). C’è anche la possibilità di optare per il pagamento rateale con PayPal oppure con Klarna e ci sono 30 giorni di tempo per richiedere un eventuale rimborso.

Per i prodotti di WELOCK ci sono 2 anni di garanzia (con un anno aggiuntivo effettuando l’acquisto tramite il sito ufficiale) ed è possibile sfruttare una garanzia di rimborso di 30 giorni. In aggiunta, l’azienda offre assistenza clienti a vita per i suoi prodotti. Per accedere subito alle promozioni basta premere sui link riportati qui di sotto.