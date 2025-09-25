In occasione dell’evento lancio Far closer, Xiaomi ha presentato tantissime novità: gli smartphone della serie Xiaomi 15T, il tablet REDMI Pad 2 Pro, alcuni dispositivi per la smart home, alcuni elettrodomestici a marchio Mijia e alcuni dispositivi indossabili.

In questo articolo ci concentriamo sui due smartphone appena presentati, già protagonisti di un’interessante promo lancio sul sito ufficiale del produttore cinese: essa comprende un codice sconto, un dispositivo in omaggio e la possibilità di vincere biglietti per le Nitto ATP Finals. Andiamo a fare un breve recap e a vedere i dettagli specifici della promozione per entrambi i dispositivi.

Segui Xiaomi Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

Promo lancio per Xiaomi 15T su mi.com

Il modello base è Xiaomi 15T, uno smartphone che si configura come un ottimo medio-gamma dal design elegante (e per nulla vistoso), con specifiche tecniche interessanti (a partire dal SoC Dimensity 8400-Ultra di MediaTek), un bel display e una batteria da ben 5.500 mAh con ricarica rapida cablata a 67 W.

Di buon livello anche il versatile comparto fotografico triplo, co-ingegnerizzato con Leica, che mette a disposizione degli utenti due sensori da 50 megapixel (principale e teleobiettivo per lo zoom ottico 2x) e un sensore da 12 megapixel (ultra-wide).

Xiaomi 15T è acquistabile nelle tre colorazioni Black, Gray e Rose Gold e in due differenti tagli di memoria, proposti ai seguenti prezzi di listino:

Taglio da 256 GB al prezzo di 649,90 euro

al prezzo di Taglio da 512 GB al prezzo di 699,90 euro

Promo lancio su mi.com Acquista Xiaomi 15T su mi.com In bundle è possibile ricevere la stampante fotografica portatile Xiaomi Portable Photo Printer .

. Sfruttando il codice sconto 15TTUTTO è possibile ottenere uno sconto di 100 euro sul prezzo di listino.

è possibile ottenere uno sul prezzo di listino. Extra-valutazione dell’usato.

Promo lancio per Xiaomi 15T Pro su mi.com

Xiaomi 15T Pro è pressoché identico al fratello minore ma alza l’asticella su tutta la linea: estetica più raffinata e maggiore qualità costruttiva (abbiamo l’alluminio nel frame laterale), più potenza di calcolo grazie al SoC Dimensity 9400+, display meglio integrato nelle scocche grazie alla tecnologia LIPO (che riduce le cornici attorno ad esso fino a 1,5 mm).

Altri due aspetti che migliorano rispetto al modello base sono le tecnologie di ricarica, qua cablata fino a 90 W e wireless fino a 50 W (a parità di batteria da 5.500 mAh), e il comparto fotografico che gode di un sensore principale migliore e di teleobiettivo periscopico con zoom ottico 5x (e zoom spinto fino a 20x).

Xiaomi 15T Pro è disponibile nelle tre colorazioni Black, Gray e Mocha Gold e in tre differenti tagli di memoria, proposti ai seguenti prezzi di listino:

Taglio da 256 GB al prezzo di 799,90 euro

al prezzo di Taglio da 512 GB al prezzo di 899,90 euro

al prezzo di Taglio da 1 TB al prezzo di 999,90 euro

Promo lancio su mi.com: Acquista Xiaomi 15T Pro su mi.com Sfruttando il codice sconto 15TTUTTO è possibile ottenere uno sconto di 150 euro sul prezzo di listino.

è possibile ottenere uno sul prezzo di listino. In bundle è possibile ricevere lo smartwatch Xiaomi Watch S4 .

è possibile ricevere lo smartwatch . Extra-valutazione dell’usato.

Con i due smartphone si possono vincere biglietti per le Nitto ATP Finals

Xiaomi quest’anno è Official Supplier per le categorie smartphone, tablet e monopattini elettrici delle Nitto ATP Finals, il torneo di tennis del circuito internazionale che si svolgerà a Torino dal 9 al 16 novembre 2025. In concomitanza con il lancio dei nuovi Xiaomi 15T, ha deciso di proporre un’interessante iniziativa a coloro che acquisteranno i due smartphone sul sito ufficiale.

Acquistando i due smartphone nelle versioni bundle, quindi Xiaomi 15T con la Xiaomi Portable Photo Printer o Xiaomi 15T Pro con lo Xiaomi Watch S4, è possibile partecipare a un contest che darà la possibilità di vincere due biglietti per i match delle Nitto ATP Finals.

Basterà scansionare il codice presente sulla scatola e seguire tutte le istruzioni presenti nella pagina del concorso che sarà attivo dal 24 settembre al 24 ottobre 2025. Tutti i dettagli del contest sono disponibili in questa pagina.