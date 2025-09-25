In occasione dell’evento lancio Far closer, Xiaomi ha presentato tantissime novità: gli smartphone della serie Xiaomi 15T, il tablet REDMI Pad 2 Pro, alcuni dispositivi per la smart home, alcuni elettrodomestici a marchio Mijia e alcuni dispositivi indossabili.
In questo articolo ci concentriamo sui due smartphone appena presentati, già protagonisti di un’interessante promo lancio sul sito ufficiale del produttore cinese: essa comprende un codice sconto, un dispositivo in omaggio e la possibilità di vincere biglietti per le Nitto ATP Finals. Andiamo a fare un breve recap e a vedere i dettagli specifici della promozione per entrambi i dispositivi.
Indice:
Promo lancio per Xiaomi 15T su mi.com
Il modello base è Xiaomi 15T, uno smartphone che si configura come un ottimo medio-gamma dal design elegante (e per nulla vistoso), con specifiche tecniche interessanti (a partire dal SoC Dimensity 8400-Ultra di MediaTek), un bel display e una batteria da ben 5.500 mAh con ricarica rapida cablata a 67 W.
Di buon livello anche il versatile comparto fotografico triplo, co-ingegnerizzato con Leica, che mette a disposizione degli utenti due sensori da 50 megapixel (principale e teleobiettivo per lo zoom ottico 2x) e un sensore da 12 megapixel (ultra-wide).
Xiaomi 15T è acquistabile nelle tre colorazioni Black, Gray e Rose Gold e in due differenti tagli di memoria, proposti ai seguenti prezzi di listino:
- Taglio da 256 GB al prezzo di 649,90 euro
- Taglio da 512 GB al prezzo di 699,90 euro
- In bundle è possibile ricevere la stampante fotografica portatile Xiaomi Portable Photo Printer.
- Sfruttando il codice sconto 15TTUTTO è possibile ottenere uno sconto di 100 euro sul prezzo di listino.
- Extra-valutazione dell’usato.
Promo lancio per Xiaomi 15T Pro su mi.com
Xiaomi 15T Pro è pressoché identico al fratello minore ma alza l’asticella su tutta la linea: estetica più raffinata e maggiore qualità costruttiva (abbiamo l’alluminio nel frame laterale), più potenza di calcolo grazie al SoC Dimensity 9400+, display meglio integrato nelle scocche grazie alla tecnologia LIPO (che riduce le cornici attorno ad esso fino a 1,5 mm).
Altri due aspetti che migliorano rispetto al modello base sono le tecnologie di ricarica, qua cablata fino a 90 W e wireless fino a 50 W (a parità di batteria da 5.500 mAh), e il comparto fotografico che gode di un sensore principale migliore e di teleobiettivo periscopico con zoom ottico 5x (e zoom spinto fino a 20x).
Xiaomi 15T Pro è disponibile nelle tre colorazioni Black, Gray e Mocha Gold e in tre differenti tagli di memoria, proposti ai seguenti prezzi di listino:
- Taglio da 256 GB al prezzo di 799,90 euro
- Taglio da 512 GB al prezzo di 899,90 euro
- Taglio da 1 TB al prezzo di 999,90 euro
Acquista Xiaomi 15T Pro su mi.com
- Sfruttando il codice sconto 15TTUTTO è possibile ottenere uno sconto di 150 euro sul prezzo di listino.
- In bundle è possibile ricevere lo smartwatch Xiaomi Watch S4.
- Extra-valutazione dell’usato.
Con i due smartphone si possono vincere biglietti per le Nitto ATP Finals
Xiaomi quest’anno è Official Supplier per le categorie smartphone, tablet e monopattini elettrici delle Nitto ATP Finals, il torneo di tennis del circuito internazionale che si svolgerà a Torino dal 9 al 16 novembre 2025. In concomitanza con il lancio dei nuovi Xiaomi 15T, ha deciso di proporre un’interessante iniziativa a coloro che acquisteranno i due smartphone sul sito ufficiale.
Acquistando i due smartphone nelle versioni bundle, quindi Xiaomi 15T con la Xiaomi Portable Photo Printer o Xiaomi 15T Pro con lo Xiaomi Watch S4, è possibile partecipare a un contest che darà la possibilità di vincere due biglietti per i match delle Nitto ATP Finals.
Basterà scansionare il codice presente sulla scatola e seguire tutte le istruzioni presenti nella pagina del concorso che sarà attivo dal 24 settembre al 24 ottobre 2025. Tutti i dettagli del contest sono disponibili in questa pagina.
