Insta360 segna un vero punto di svolta anche nel mercato dei vivavoce intelligenti: Insta360 Wave ridefinisce il concetto di riunione, offrendo non solo qualità audio di livello professionale ma anche una suite completa di funzioni AI pensate tanto per il lavoro quanto per la creazione di contenuti. Dopo aver testato soluzioni come Insta360 Link 2 — tra le best seller di webcam AI già protagoniste dei nostri approfondimenti — e largo alla versatilità delle action cam Insta360 X5, questa volta il brand porta l’intelligenza artificiale al cuore della comunicazione aziendale e personale.

Design sospeso e materiali premium

Wave si distingue subito per la sua estetica futuristica. Il design sospeso arricchisce qualsiasi ambiente di lavoro e, al tempo stesso, offre la massima ergonomia grazie a un display touchscreen da 1,82 pollici, intuitivo e minimalista. L’ingombro contenuto (peso di 490 g) lo rende facilmente trasportabile tra le postazioni, segno di una precisa attenzione verso le esigenze dei team dinamici ma anche dei creator che cercano una soluzione all-in-one.

Previous Next Fullscreen

Suite audio professionale: 8 microfoni 3D Hi-Fi

La componente audio è letteralmente il fiore all’occhiello di Wave. L’array tridimensionale di 8 microfoni MEMS acquisisce la voce a qualità Hi-Fi (48 kHz), mantenendo una chiarezza cristallina fino a 5 metri di distanza, mentre la riduzione del rumore potenziata dall’intelligenza artificiale elimina oltre 300 fonti di disturbo abituali, dal ticchettio delle tastiere ai suoni urbani. Immancabile la cancellazione dell’eco e il controllo automatico del guadagno per una resa naturale e sempre bilanciata.

La rimozione IA del riverbero permette di evitare il fastidioso effetto “voce in bagno” e, grazie al supporto full duplex, Wave garantisce conversazioni bidirezionali fluide e senza ritardi. Una soluzione che, rispetto ai tradizionali speaker USB, si posiziona realmente una spanna sopra agli altri.

Controlli smart: touch, gesture e cloud

Uno dei punti di forza di Wave è la sua interfaccia touch, che consente di attivare, disattivare, regolare il volume e gestire le registrazioni con semplici tocchi sul display. La registrazione può essere caricata direttamente sul cloud, semplificando la condivisione e l’archiviazione dei file senza necessità di cablaggi extra o configurazioni complesse. Dotato del più avanzato beamforming adattivo, Insta360 Wave offre 5 profili audio selezionabili:

Omnidirezionale (360°) per tavoli riunione estesi

Cardioide per chiamate e podcast

Supercardioide, perfetto per ambienti rumorosi o affollati

Figura a 8 per colloqui faccia a faccia

Stereo per registrazioni creative (musica, ASMR, ecc.)

L’adattabilità permette di coprire tutte le situazioni: dalla conference in open space ai contenuti social da studio domestico, superando limiti visti su dispositivi come il vecchio Jabra Speak o i classici speaker per call center già oggetto di confronto nei nostri precedenti approfondimenti audio.

Il device include 32 GB di archiviazione interna, più che sufficienti per conservare fino a 1000 ore di audio, e grazie alla funzione di pre-registrazione IA è impossibile perdere l’inizio di una conversazione importante: Wave può recuperare automaticamente anche i 5 minuti precedenti all’attivazione della registrazione. Il salvataggio diretto sul cloud Insta360, protetto e illimitato, completa l’offerta di sicurezza dati.

Trascrizione, AI Assistant e riunioni sempre a portata di mano

Fondamentale è il lavoro sinergico con Insta360 InSight, il nuovo agente IA integrato. Questo sistema porta la produttività a nuovi livelli:

Trascrizione automatica in 99 lingue

Identificazione dei partecipanti tramite impronte vocali

Glossari personalizzati per ambiti professionali specifici

Riepilogo smart e check-list automatiche

QA via IA e possibilità di consultazione tramite ChatGPT o Gemini per query istantanee e contestuali alla registrazione

Backup illimitato nel cloud Insta360

Per i primi acquirenti, InSight Base offre 300 minuti mensili di trascrizione; il piano Pro estende l’esperienza a 1200 minuti e funzioni evolute, avvicinando Wave alle soluzioni enterprise già discusse per piattaforme come Zoom, Google Meet e Microsoft Teams.

Particolarmente interessante per creativi e aziende, Insta360 Wave si integra con la webcam Insta360 Link 2 per una postazione audio-video sincronizzata. Il sistema di localizzazione direzionale permette al software della webcam di inquadrare automaticamente il relatore, aumentando la dinamicità e riducendo i tempi morti durante le presentazioni o i webinar, proprio come visto nei nostri focus sull’ecosistema delle soluzioni Insta360.

Oltre al cavo a Y per ricarica e trasferimento dati simultanei, sono disponibili accessori come supporti da tavolo e Desktop Controller, insieme alla compatibilità con setup multi-dispositivo (fino a 3 unità collegate wireless, grazie a futuri aggiornamenti firmware). La batteria da 9800 mAh consente fino a 12 ore di chiamate continuative, ben oltre la media delle conference speaker classiche.

Specifiche tecniche di riferimento

Caratteristiche chiave di Insta360 Wave:

8 microfoni MEMS in array 3D

Acquisizione vocale a 48 kHz fino a 5 metri

IA per cancellazione rumore, eco e riverbero

Processore AI dedicato, archiviazione 32 GB

Display touchscreen da 1,82’’

Connessioni: Bluetooth, USB, Dongle wireless

Supporto Windows/Mac/iOS/Android/iPadOS

Dimensioni: da 198 a 248 mm, peso 490g

Colori: Nero grafite, Bianco artico

Prezzo e disponibilità

Da oggi, 25 settembre 2025, Insta360 Wave è disponibile su store ufficiale Insta360 o anche su Aamzon.it ad un prezzo di 319 euro con accesso gratuito a InSight Base per un periodo limitato. Il passaggio al piano Pro costa 20,99 euro/mese o 113,99 euro/anno, con possibilità di ulteriori crediti a consumo (120 minuti a 3.99€, 600 minuti a 11,99€ oppure 3000 minuti a 56,99€).