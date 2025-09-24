GoPro ha ufficialmente alzato il sipario su tre nuovi prodotti pensati per soddisfare le esigenze dei creatori di contenuti più esigenti, dagli amanti dell’action puro ai creator più lifestyle.

Grazie all’introduzione della fotocamera 360° MAX2, la compatta LIT HERO e il nuovo gimbal intelligente Fluid Pro AI, l’azienda californiana punta a espandere la propria gamma offrendo strumenti sempre più versatili, resistenti e alimentati dall’intelligenza artificiale.

MAX2: la nuova leader del video a 360 gradi

A dominare il palco è stata senza dubbio GoPro MAX2, la nuova generazione della celebre fotocamera 360°, che l’azienda definisce come “la più resistente al mondo” e l’unica capace di registrare video a 360° in vera risoluzione 8K (True 8K 360 Camera, come la etichetta il brand), con una qualità superiore del 21% rispetto ai concorrenti.

Il cuore della MAX2 è un sistema con 10-bit colore in vera 8K, supportato dalla codifica GP Log che consente di catturare oltre un miliardo di colori, migliorando profondità, realismo e possibilità di editing in post-produzione. Ma la vera rivoluzione sta nella camera equipaggiata con lenti sostituibili Twist-and-Go, facilissime da cambiare senza strumenti o calibrazioni, e può scattare foto da ben 29 megapixel in modalità 360.

A livello audio, MAX2 stabilisce un nuovo standard grazie a sei microfoni integrati, che offrono audio immersivo e realistico, con supporto al Bluetooth, riduzione avanzata del rumore del vento e prossimamente anche audio ambisonico.

Con l’app Quik e l’integrazione con GoPro Labs, sarà possibile spingere la qualità ancora oltre, promette l’azienda, sbloccando un bitrate fino a 300 Mbps.

Tra le funzioni più amate dagli utenti delle action cam tornano l’invisibilità dell’asta da selfie, resa possibile da nuovi accessori specifici, la modalità POV e le nuove modalità selfie, che consentono di ottenere scatti pronti per i social senza passare per l’editing.

MAX2 è realizzata per le condizioni più estreme grazie al design aerodinamico e il nuovo Enduro Battery da 1960 mAh che offrono prestazioni affidabili anche con temperature rigide. E c’è pure il GPS integrato, una novità assoluta per le camere 360°.

Il prezzo è di 499,99 dollari, con preordini aperti da subito su GoPro.com e disponibilità globale nei negozi a partire dal 30 settembre.

LIT HERO: compatta e con luce integrata per illuminazione in mobilità

Passiamo ora alla LIT HERO, la compatta è la nuova proposta di GoPro per i vlogger, i creator da social e chiunque voglia immortalare ogni momento con un’illuminazione degna da condividere.

Con i suoi 93 grammi di peso, questa camera ultracompatta è pensata per riprendere “qualsiasi cosa, in qualsiasi momento”, afferma l’azienda, grazie alla luce integrata che richiama le atmosfere vintage.

Il sensore consente di registrare video in 4K a 60 fps, con possibilità di slow motion a 2X, mentre le foto arrivano a 12 MP in formato 4:3, ideali per un uso creativo e social. La camera è resistente all’acqua fino a 5 metri, ed è dotata di magnete per il montaggio rapido su superfici metalliche.

GoPro sottolinea l’attenzione alla durata: la batteria Enduro garantisce oltre 100 minuti di ripresa continua alla massima qualità, rendendola perfetta per vlog, storie e video dinamici.

Anche LIT HERO è disponibile in preordine su GoPro.com a 269,99 dollari, con spedizioni e vendita nei negozi a partire dal 21 ottobre.

Fluid Pro AI: gimbal intelligente per tutti i dispositivi

Il terzo prodotto annunciato è Fluid Pro AI, un gimbal stabilizzatore a tre assi che si distingue per la versatilità e le funzioni AI integrate. Pensato per fotocamere GoPro, smartphone e compatte fino a 400 grammi di peso, è un accessorio che risponde alle esigenze dei creator che usano più dispositivi durante le riprese.

La funzione AI Subject Tracking, già presente su modelli top di gamma, permette al gimbal di seguire automaticamente un soggetto (volto o corpo) in movimento, mantenendolo sempre al centro dell’inquadratura.

È presente anche una luce di riempimento integrata, ormai indispensabile per migliorare l’illuminazione delle riprese.

La batteria garantisce fino a 18 ore di autonomia e può essere usata anche come powerbank per ricaricare gli altri dispositivi.

Fluid Pro AI sarà in vendita a 229,99 dollari a partire dal 21 ottobre, sia su GoPro.com che nei negozi fisici.

L’ecosistema GoPro si fa sempre più completo

Con queste tre novità, GoPro espande significativamente il proprio catalogo, confermando l’intenzione di non limitarsi alle action cam tradizionali ma di puntare a un ecosistema di prodotti complementari, supportati da funzionalità AI e accessori intelligenti.

Grazie all’app Quik, che ora supporta anche l’editing basato su cloud per gli abbonati, gli utenti possono gestire e modificare i propri contenuti 360° o standard in modo semplice e rapido.

Inoltre, le funzionalità avanzate di GoPro Labs rendono l’esperienza più professionale, pur rimanendo accessibile a tutti.

Nicholas Woodman, fondatore e CEO, afferma come l’azienda sembra aver trovato la giusta alchimia tra innovazione e usabilità: “Quest anno abbiamo voluto offrire strumenti nuovi e potenti, pensati per i creator moderni […]. MAX2 è la camera 360 più avanzata mai realizzata, LIT HERO è perfetta per ogni situazione, mentre Fluid Pro AI risponde alle esigenze di chi lavora con più dispositivi.”