Nel corso delle ultime ore è stata presentata ufficialmente DJI Osmo Nano, che rappresenta a tutti gli effetti la nuova frontiera all’interno del segmento delle action cam indossabili: scopriamone insieme le relative specifiche tecniche e le principali funzionalità introdotte per l’occasione dalla compagnia.

DJI Osmo Nano: specifiche tecniche e prezzi

Il protagonista di DJI Osmo Nano è sicuramente rappresentato dal suo sensore fotografico di nuova generazione con formato da 1/1.3 pollici, in grado di catturare foto e video con una qualità che si avvicina di gran lunga ad un livello professionale. Oltre a questo spicca anche il processore ad alte prestazioni che assicura una gamma dinamica che arriva a 13,5 stop, riuscendo a restituire ottimi risultati anche in condizioni di scarsa illuminazione. DJI Osmo Nano è in grado di effettuare riprese video con una risoluzione massima di 4K e 60 frame al secondo: c’è pure la modalità slow-motion, che arriva in questo caso a 120 frame al secondo.

La nuova action cam di casa DJI è caratterizzata da un design estremamente compatto, con un peso di appena 52 grammi che la rende ideale per essere indossata anche per diverso tempo senza particolari problemi o impedimenti: ad aiutare nell’aggancio corre in aiuto il sistema di montaggio magnetico, in grado di assicurare una presa solida e sicura che permette di fissarla in ogni zona.

Nel caso in cui l’ambiente circostante sia scarsamente illuminato, entra in gioco la modalità SuperNight, che aiutata da alcuni algoritmi proprietari di riduzione del rumore consente di avere comunque risultati discreti. Nulla è lasciato al caso anche per quanto riguarda la stabilizzazione dell’immagine, assicurata dalla funzionalità HorizonBalancing, che consente di avere l’orizzonte perfettamente livellato, con la possibilità di correggere ogni inclinazione che non superi i 30°.

DJI Osmo Nano può essere utilizzata senza problemi anche al mare o in piscina, grazie alla sua impermeabilità fino a 10 metri senza custodia e alla sua certificazione IPX4, che ne garantisce la resistenza agli schizzi d’acqua.

Diverse sono le modalità messe a disposizione dalla compagnia a favore dei content creator, tra cui la possibilità di effettuare riprese in orizzontale e verticale (con l’opzione di passare senza problemi da una all’altra), la registrazione automatica con il cenno del capo, la gestione delle registrazioni con i gesti e tanto altro ancora.

Per chi fosse eventualmente interessato all’acquisto, DJI Osmo Nano è disponibile sul sito ufficiale della compagnia, oltre che presso i negozi ufficiali dislocati tra Milano e Roma, nelle configurazioni che vi riportiamo di seguito:

DJI Osmo Nano Combo Standard con 64 GB di memoria interna, a 279 euro

DJI Osmo Nano Combo con 128 GB di memoria interna, a 309 euro

Entrambe le configurazioni sopracitate includono al loro interno accessori come il cordino magnetico di sicurezza, la clip magnetica per il cappello e infine la custodia protettiva.