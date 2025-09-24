Su Kickstarter è disponibile un nuovo interessante prodotto che sfrutta l’intelligenza artificiale per lo sport: si tratta di Aceii One, un robot pensato per fare da partner durante gli allenamenti di tennis. Il progetto è sbarcato solo da qualche ora sulla piattaforma, ma ha già polverizzato l’obiettivo iniziale.

Aceii One è l’ideale per gli allenamenti di tennis: ecco cosa può fare il nuovo robot con l’IA

Aceii One è un robot lanciapalline che utilizza l’IA per spostarsi sul campo, offrendo la stessa sensazione di giocare con un partner in carne e ossa. Rispetto alle tradizionali macchine sparapalline, il nuovo prodotto combina una visione a doppia telecamera per tracciare ogni colpo in tempo reale, un rapido movimento sulla linea di fondo per il riposizionamento e un sistema di servizio a due stadi, che offre effetti, velocità e posizionamento realistici a intervalli rapidi (fino a 0,5 secondi).

Insomma, Aceii One è pensato per risultare un partner il più simile possibile a una persona: risulta imprevedibile negli scambi, trasformando un qualsiasi allenamento in una sorta di vera partita. In più, il tutto viene reso più coinvolgente attraverso le sfide globali dell’app (per Android e iOS) e il feedback personalizzato, con la comodità di un design pieghevole ideale per gli spostamenti e la portabilità.

“Finora, i tennisti dovevano scegliere tra le macchine lanciapalle prevedibili e la sfida dell’allenamento dal vivo“, ha dichiarato Ricky Liu, fondatore e CEO di Aceii. “Aceii One cambia questo equilibrio portando l’intelligenza artificiale in campo. La nostra visione è quella di offrire ai giocatori di tutti i livelli un allenamento di livello professionale, realistico, accessibile e portatile“.

Aceii One promette un’esperienza di allenamento completa che ricalca il modo in cui gli atleti si allenano con i partner umani. Questo metodo garantisce ai giocatori lo sviluppo di fondamentali affidabili, l’affinamento dell’istinto competitivo e consente di ricevere feedback personalizzati. L’IA permette al robot di regolare in modo dinamico la velocità, l’effetto e il posizionamento delle palline in base al livello di abilità del tennista: può accelerare a 3,5 m/s con una precisione di tracciamento di 10 cm, coprendo il campo in appena 1,2 secondi.

Il sistema brevettato a doppio stadio permette di sparare palline a intervalli di 0,5 secondi con un effetto realistico, allenando reazione e tattica di gioco. Grazie a punteggi in tempo reale e sfide integrate, ogni sessione può trasformarsi in una vera competizione, che spinge sempre di più al miglioramento. Si può utilizzare su tutti i tipi di campo, in cemento, terra battuta ed erba, e offre una capacità di 120 palline. Lato autonomia, arriva fino a 8 ore di gioco “stazionario”, oppure fino a 2 ore di gioco intenso, sufficienti per qualsiasi sessione di allenamento.

Aceii One è disponibile su Kickstarter, e ha già demolito il traguardo fissato inizialmente. I primi sostenitori del progetto possono prenotare il dispositivo al prezzo speciale Super Early Bird di 999 dollari, che comprende un robot, un caricabatterie portatile, una batteria e la garanzia internazionale di un anno. Se volete saperne di più o contribuire potete seguire questo link.