In vista del suo evento più importante dell’anno, Vivo svela in anteprima due dei protagonisti che affiancheranno la nuova serie flagship X300 (che l’azienda vuole posizionare con l’etichetta “Imaging Flagship”): si tratta dello smartwatch Vivo Watch GT 2 e degli auricolari true wireless TWS 5, due prodotti che puntano su un design ricercato e funzionalità avanzate per conquistare una fetta di mercato, soprattutto in Oriente.

Vivo Watch GT 2 punterà sull’eleganza e l’autonomia estrema

Come potete notare dalle immagini, Vivo Watch GT 2 si distingue sin da subito per il suo display incorniciato da bordi molto sottili che dovrebbe avere un’altissima luminosità, sebbene il produttore non abbia ancora rivelato tutte le specifiche tecniche, ma ha messo in evidenza alcuni aspetti chiave che delineano la sua identità.

Una delle novità è il supporto alle “watch faces fotografiche con un solo tocco”: sarà possibile personalizzare rapidamente l’interfaccia dell’orologio partendo da una foto, rendendo l’esperienza ancora più personale.

Un’altra caratteristica degna di nota è l’autonomia in standby via Bluetooth che arriva fino a 33 giorni, un dato che, se confermato anche nell’uso quotidiano, posizionerebbe il Watch GT 2 tra gli smartwatch più longevi sul mercato.

Spostandoci sulla personalizzazione estetica, Vivo offrirà il GT 2 in due finiture per la cassa e tre varianti di cinturino; le immagini ufficiali mostrano un design essenziale ma curato con linee stondate, bordi 3D e una corona digitale sul lato destro.

In generale, ci troviamo di fronte a un dispositivo che non reinventa la ruota ma si allinea con la tendenza attuale verso dispositivi indossabili dall’aspetto sobrio ma tecnologico.

Vivo TWS 5: cancellazione del rumore e connettività multi-dispositivo

Come accennato, accanto allo smartwatch, Vivo presenterà anche la nuova generazione di auricolari true wireless, i Vivo TWS 5, che portano significativi miglioramenti rispetto alla serie Air 3.

La principale novità riguarda la tecnologia proprietaria “Deep Sea Smart Noise Cancellation”, in grado di ridurre i rumori ambientali fino a 60 decibel, una soglia estremamente elevata anche rispetto ai migliori concorrenti.

I TWS 5 potranno collegarsi contemporaneamente a tre dispositivi appartenenti a ecosistemi diversi, offrendo così una flessibilità inedita per chi lavora tra smartphone, tablet e computer.

A livello estetico, gli auricolari mostrano un design in-ear con linee più nette e decise, che segnano un’evoluzione visiva rispetto alla generazione precedente. Le colorazioni disponibili saranno bianco, viola e blu, con finiture lucide che ne enfatizzano l’aspetto high-tech.

Tra le anticipazioni diffuse da Vivo, è emersa anche una variante Hi-Fi dei TWS 5, che dovrebbe offrire una qualità audio superiore, probabilmente grazie a driver ottimizzati e un DAC integrato.

Al momento, però, non sono stati rilasciati dettagli tecnici su questa versione.

Entrambi i prodotti, Watch GT 2 e TWS 5, sono già disponibili per il preordine sulle principali piattaforme di e-commerce cinesi, in attesa del lancio.

I flagship Vivo X300 e X300 Pro completano l’ecosistema

Lo smartwatch e gli auricolari non saranno però i soli protagonisti dell’evento di lancio. Come già anticipato nei giorni scorsi, Vivo presenterà anche la nuova gamma flagship composta da Vivo X300 e X300 Pro, due smartphone che puntano tutto sulla fotografia mobile e su un design distintivo.

Le prime immagini ufficiali mostrano una scocca posteriore con design che l’azienda chiama a “goccia sospesa”, vetro sagomato e un modulo fotografico circolare in stile minimal.

Grazie a questo approccio, i nuovi modelli scendono a soli 7 mm di spessore (escluso il modulo fotocamera), un risultato che li rende tra i flagship più sottili sul mercato attuale.

Addio all’anello circolare tipico della serie X200, dunque: la serie X300 dovrebbe fare spazio a una soluzione con bordi rastremati, che rendono la sporgenza della fotocamera più armoniosa e meno ingombrante rispetto al passato.

Oltre al corpo ridisegnato, vivo ha confermato che almeno uno dei due modelli, nello specifico l’X300 Pro, sarà dotato di schermo piatto.

Sia il modello base che il Pro integreranno una fotocamera principale da 200 MP co-ingegnerizzata con Zeiss, ma sarà il Pro a includere un teleobiettivo APO con lunghezza focale da 85 mm.

Tra le altre caratteristiche confermate figurano il chipset MediaTek Dimensity 9500, stabilizzazione ottica avanzata, pannello OLED Q10 Plus prodotto da BOE e il nuovo sistema operativo OriginOS 6.

Il tutto sarà supportato dalla piattaforma imaging proprietaria Blueprint V3+, che dovrebbe introdurre ulteriori migliorie nella gestione delle foto in notturna e nell’elaborazione AI degli scatti.

Data di lancio

Il debutto è fissato per il 13 ottobre alle 19:00 (ora cinese), ovvero le 13:00 in Italia, insieme al tablet Pad 5e e ai nuovi top di gamma Vivo X300 e X300 Pro. In attesa di ottenere informazioni in merito a un possibile lancio internazionale.

Un appuntamento che non rappresenta solo il lancio di una nuova serie di prodotti, ma si profila come una vera e propria vetrina per mostrare l’evoluzione dell’ecosistema Vivo, sempre più maturo e coerente.