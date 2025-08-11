All’inizio dello scorso anno Apple ha lanciato il suo visore a realtà mista, Apple Vision Pro, spingendo così varie aziende concorrenti ad accelerare i propri progetti in questo specifico settore, come ad esempio Samsung.

Tra le aziende che hanno in programma il lancio di un dispositivo di questo tipo troviamo anche Vivo, il cui Product Manager nelle scorse ore ha fornito alcuni dettagli sul device, che verrà lanciato con il nome di Vivo Vision.

Cosa sappiamo al momento di Vivo Vision

Stando a quanto è stato rivelato da Han Boxiao, Product Manager di Vivo, l’azienda asiatica ha recentemente allestito un’area dedicata all’esperienza MR, nella quale il dirigente ha provato personalmente il dispositivo, rimanendone positivamente colpito.

Boxiao ha anche condiviso l’immagine in alto, permettendoci così di farci un’idea di quello che sarà il design del primo visore MR di Vivo, il cui lancio ufficiale pare sia in programma a breve.

A dire del dirigente, Vivo Vision è in grado di garantire agli utenti un’esperienza confortevole quando viene indossato, ciò grazie ad un peso piuttosto contenuto.

Ed ancora, il suo design è stato definito “coinvolgente”, forte di un aspetto sorprendente, minimalista, elegante e raffinato, con finiture di livello flagship.

Infine, sempre secondo Boxiao l’esperienza di utilizzo sarà uno dei punti di forza del device e come esempio è stata citata la visualizzazione delle foto panoramiche scattate da Vivo X200 Ultra.

Boxiao ha anche aggiunto che i preparativi per l’evento di lancio sono in pieno svolgimento, incoraggiando gli utenti interessati a seguire gli aggiornamenti ufficiali.

Nelle scorse ore pure il leaker Digital Chat Station si è occupato di Vivo Vision MR – Explorer Edition, definendolo il primo dispositivo MR in stile Apple Vision Pro di un marchio di smartphone popolare e aggiungendo che dovrebbe offrire un’esperienza immersiva.