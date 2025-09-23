Octopus Energy si conferma ancora una volta il fornitore di energia più affidabile d’Italia secondo Altroconsumo, conquistando per il secondo anno consecutivo il primo posto nella prestigiosa classifica, una conferma rispetto a quanto vi abbiamo raccontato nella nostra recensione di Octopus Energy (dopo 2 anni di utilizzo). La compagnia del polpo rosa non si ferma qui e lancia nuove tariffe vantaggiose, disponibili fino al 24 settembre 2025 (salvo proroghe), che possono richiedere sia i nuovi clienti che quelli attuali, dato che il cambio tariffa è sempre possibile quando si vuole senza costi.

Il riconoscimento di Altroconsumo: eccellenza su tutti i fronti

La vittoria di Octopus Energy nella classifica di Altroconsumo non è frutto del caso. L’organizzazione dei consumatori ha valutato oltre 21 fornitori di luce e gas, analizzando le esperienze di più di 22.000 clienti e considerando parametri cruciali come la gestione dei problemi, la qualità dell’assistenza e la trasparenza delle bollette.

Con un punteggio globale di 82, Octopus Energy è risultata l’unica compagnia a ottenere valutazioni ottimali in tutte le categorie esaminate. Particolarmente significativi sono i risultati nella soddisfazione per la trasparenza delle bollette (83 punti) e per l’assistenza clienti (83 punti).

Questi numeri riflettono una crescita straordinaria: dal lancio sul mercato italiano nel giugno 2022, l’azienda ha superato il mezzo milione di clienti e conta oggi un team di quasi 200 persone. La strategia vincente? Sacrificare i profitti immediati per mantenere bollette più basse ai consumatori, investendo oltre 100 milioni di euro nella transizione energetica.

Assistenza clienti: tecnologia e tocco umano

Il punto di forza di Octopus Energy resta indubbiamente il servizio clienti. Grazie a una combinazione di tecnologia avanzata e approccio personalizzato, gli Energy Specialist possono accedere istantaneamente alla scheda del cliente e al suo storico, garantendo supporto rapido ed efficace.

I numeri parlano chiaro: 15 secondi di tempo medio di risposta al telefono, 45 minuti su WhatsApp e meno di due ore via email. Ma non è solo questione di velocità – ogni contatto viene gestito con un tocco personale, andando oltre la semplice assistenza per creare un rapporto autentico con i clienti.

Come ha dichiarato Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy Italia: “Riuscire a vincere per il secondo anno consecutivo è ancora più speciale: questo non è solo un riconoscimento, è la prova che stiamo facendo la differenza per i consumatori”.

Nuove tariffe convenienti: sotto i 0,10€ al kwh e prezzo di commercializzazione competitivo

Come vi abbiamo comunicato il 18 settembre, fino al 24 settembre 2025 Octopus Energy propone tariffe particolarmente aggressive che rappresentano un’opportunità concreta di risparmio. Il punto di forza è il costo di commercializzazione fisso di soli 84€ all’anno, significativamente più basso rispetto alla media di mercato che si attesta sui 120-144€ annui.

Per l’energia elettrica, sono disponibili due opzioni:

Tariffa Fissa : prezzo bloccato a 0,099€/kWh (perdite incluse, IVA e imposte escluse) per 12 mesi

: prezzo bloccato a (perdite incluse, IVA e imposte escluse) per 12 mesi Tariffa Variabile: indicizzata al PUN orario per fascia monoraria con uno spread di soli 0,0088€/kWh

> Attiva qui un’offerta luce (e/o gas) con Octopus Energy, il passaggio è gratuito << Link affiliato, guadagniamo una commissione dalle attivazioni idonee

L’aspetto interessante è che queste condizioni vantaggiose non sono riservate esclusivamente ai nuovi clienti. Anche chi è già cliente Octopus Energy può beneficiare di queste tariffe semplicemente inviando un messaggio WhatsApp al numero 02 3858 2776 per richiedere il cambio tariffa. La nuova offerta diventerà operativa dal primo giorno del mese successivo alla richiesta.

Questa possibilità di aggiornare la propria tariffa riflette l’approccio distintivo di Octopus Energy. L’azienda permette ai clienti di passare a condizioni più convenienti anche durante il periodo di validità di un’offerta a prezzo fisso, dimostrando un impegno concreto verso la trasparenza e la flessibilità.