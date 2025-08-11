Stando alle ultime notizie provenienti dal continente asiatico, BYD si starebbe preparando a lanciare una nuova supercar elettrica da 3.000 CV: stiamo parlando di Yangwang U9 Track Edition.

Si tratterebbe di una speciale edizione di un modello già disponibile sul mercato, Yangwang U9 (la prima supercar completamente elettrica dell’azienda), caratterizzata da un motore ancora più potente.

Cosa sappiamo della BYD Yangwang U9 Track Edition

Se in occasione del lancio di Yangwang U9 BYD aveva già stupito gli addetti ai lavori e gli appassionati per la potenza di tale veicolo (capace, con i suoi quattro motori – uno per ciascuna ruota – con una potenza totale di 1.300 cavalli di accelerare da 0 a 100 Km/h in appena 2,36 secondi), con la “Track Edition” l’azienda ha deciso di alzare ancora di più l’asticella delle prestazioni.

Le informazioni sulla nuova supercar di BYD arrivano dal Ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica (MIIT) e, stando a quanto è possibile apprendere, potrà contare su modifiche alla carrozzeria per migliorare le prestazioni aerodinamiche e su freni più grandi.

Secondo la documentazione ricavata dal MIIT, BYD ha aggiornato i motori di ciascuna ruota con un nuovo motore da 555 kW e, dato che come il modello “originale” ne monta quattro, arriva ad avere una potenza totale di 2.220 kW (3.019 CV).

Tra le altre caratteristiche di questa nuova auto vi sono cerchi da 20 pollici con pneumatici 325/35 R20, un tetto in fibra di carbonio, un grande alettone posteriore fisso in fibra di carbonio e un diffusore posteriore con lamelle regolabili per l’ottimizzazione aerodinamica.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal produttore per scoprire quando il nuovo veicolo sarà lanciato e quali prestazioni sarà in grado di garantire.