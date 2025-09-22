A pochi giorni dal lancio, Apple iPhone 17 raggiunge già un prezzo offerta interessante grazie a una combinazione di sconti: 879,99€ invece di 979€, permettendo un risparmio di ben 99,01€. Il risparmio è possibile grazie a una doppia promozione: 50€ di sconto diretto in pagina più ulteriori 50€ scegliendo Klarna come metodo di pagamento. Un’opportunità interessante per chi stava già pensando di acquistare il nuovo smartphone Apple ma era frenato dal prezzo alto.

iPhone 17 da 256 GB: specifiche tecniche e novità

iPhone 17 rappresenta l’ultima evoluzione della famiglia Apple, lanciato a inizio settembre 2025 con importanti novità tecniche. Il dispositivo monta il nuovo chip A19, progettato per offrire prestazioni superiori mantenendo un’efficienza energetica ottimizzata. Il display Super Retina XDR da 6,3 pollici integra la tecnologia ProMotion per scorrimenti più fluidi e una maggiore reattività al tocco.

Il comparto fotografico si basa su un sistema Dual Fusion da 48MP con sensore Ultra Wide, mentre la fotocamera frontale Center Stage migliora significativamente selfie e videochiamate di gruppo adattamento automaticamente l’inquadratura e l’aspetto di forma della foto. La scocca incorpora il Ceramic Shield sulla parte frontale, garantendo una resistenza superiore a graffi e urti rispetto alle generazioni precedenti, oltre ad essere dotato di un trattamento anti-riflesso per una maggior godibilità all’aperto.

La batteria promette un’autonomia di un’intera giornata, supportata dall’efficienza del processore A19. La connettività include 5G, Wi-Fi 6 e Bluetooth avanzato, mentre il sistema operativo iOS offre l’ecosistema di app e servizi Apple con funzionalità di privacy e sicurezza potenziate.

Come acquistare iPhone 17 a 100€ in meno col doppio sconto

L’offerta è su eBay e permette di acquistare iPhone 17 da 256GB a 879,99€ anziché 979€, con un meccanismo di doppio sconto. Il primo ribasso di 50€ è applicato direttamente sulla pagina del prodotto, mentre i secondi 50€ si ottengono selezionando Klarna come unica forma di pagamento.

Il sistema di sconti Klarna (qui ulteriori informazioni) prevede coupon di valore crescente: 5€ per ordini da 70€ a 149,99€, 10€ da 150€ a 249,99€, 20€ da 250€ a 549,99€ e 50€ per acquisti superiori a 550€. Ogni utente può utilizzare il coupon una sola volta e deve pagare esclusivamente con Klarna per validare lo sconto.

Il coupon ha una validità di 7 giorni dalla comparsa nella sezione “Il mio eBay” e va inserito nell’apposito campo durante il checkout. La spedizione è gratuita e il risparmio totale raggiunge i 99,01€, rendendo questa una delle migliori occasioni per acquistare il nuovo flagship Apple a un prezzo più accessibile. Il doppio sconto è disponibile per tutte le colorazioni.

