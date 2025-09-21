Senza dubbio iPhone Air è uno degli smartphone più interessanti tra quelli lanciati nel corso del 2025 e, pertanto, non c’è da stupirsi se sia il protagonista di numerosi approfondimenti.

Nelle scorse ore anche il popolare YouTuber JerryRigEverything ha messo le proprie mani sul nuovo melafonino super sottile e ha realizzato uno dei suoi classici video con i quali mette alla prova la resistenza del device di turno.

Ebbene, vi possiamo anticipare che iPhone Air si è dimostrato superiore ad ogni aspettativa, soprattutto se si considera che stiamo parlando di un telefono spesso solo 5,6 mm.

Segui APPLE Italia su Telegram, ricevi news e offerte per primo

iPhone Air messo a dura prova in un test di resistenza

Il team di Apple, in sede di presentazione del nuovo melafonino, ci ha tenuto a mettere in evidenza il grande lavoro degli ingegneri per riuscire a rivoluzionare il design adottato dall’azienda negli ultimi anni e integrare le componenti di un modello di fascia alta in una scocca così sottile.

Per quanto riguarda i materiali, il colosso di Cupertino ha scelto di puntare su una cornice in titanio aerospaziale di grado 5 e una protezione in Ceramic Shield 2 sul fronte e sul retro, soluzione che a dire dell’azienda sarà in grado di garantire una notevole resistenza alle flessioni e una grande durevolezza nel tempo.

Ebbene, il video realizzato da JerryRigEverything sembra confermare quanto detto da Apple: dopo le consuete torture con oggetti appuntiti di vario tipo e un accendino, iPhone Air è stato messo alla prova con il temuto bend test. Dato che il nuovo melafonino ha superato con una certa semplicità il test di piegatura, il popolare YouTuber ha deciso di voler alzare l’asticella, usando uno strumento per capire qaunta pressione sia necessaria per riuscire a piegare il telefono di Apple.

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità, non vi resta altro da fare che mettervi comodi e guardare iPhone Air torturato da JerryRigEverything: