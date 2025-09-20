Se siete alla ricerca di uno smartwatch dall’ottimo rapporto qualità / prezzo, l’offerta di oggi potrebbe decisamente fare al caso vostro. Nella giornata di oggi, infatti, Amazon ha infatti deciso di proporvi Amazfit Balance 2 in offerta al minimo storico, con un ottimo sconto del 34% rispetto al prezzo di listino: scopriamone insieme tutti i dettagli, le specifiche tecniche e le principali funzionalità.

Amazfit Balance 2: specifiche tecniche e principali funzionalità

Una delle caratteristiche salienti del nuovo Amazfit Balance 2 è senz’ombra di dubbio il suo corpo in alluminio, che dona una significativa resistenza agli urti e all’utilizzo nella vita quotidiana, anche nelle situazioni più concitate e movimentate, con un vetro zaffiro da 1,5 pollici di diagonale a proteggere il display AMOLED, con una luminosità di picco di 2000 nit che consente di visualizzare gli elementi a schermo anche in condizioni di estrema luminosità.

Lo smartwatch di casa Amazfit offre ben 170 modalità sportive distinte, utili per monitorare qualsiasi attività, con la possibilità di silenziare tutte le restanti notifiche per non essere distratti durante la sessione di allenamento: a questo si accompagna poi il monitoraggio della salute, con la registrazione in tempo reale del battito cardiaco, della qualità del suono, della saturazione dell’ossigeno e di altri parametri vitali utili a mantenere un buono stato generale. Lo smartwatch dà la possibilità di scaricare gratuitamente le mappe disponibili anche off-line, assicurando una navigazione precisa grazie al sistema GPS dual-band e i sistemi satellitari.

Presente anche l’assistente vocale Zepp Flow, che permette di consultare tutte le statistiche registrate dallo smartwatch in tempo reale, con il semplice controllo della voce, permettendo di interrompere o avviare attività di ogni tipo.

Inoltre, Amazfit Balance 2 può essere utilizzato senza problemi anche durante le immersioni, grazie alla sua resistenza certificata fino ad un massimo di 45 metri, e un’impermeabilità assicurata fino a 10 atmosfere. Ottima l’autonomia dichiarata dalla compagnia, che raggiunge fino a 21 giorni con un utilizzo tipico.

Se siete interessati ad acquistarlo, Amazfit Balance 2 è disponibile in offerta su Amazon a soli 198,99 euro, con oltre 100 euro di risparmio rispetto al prezzo suggerito dalla compagnia produttrice. Vi ricordiamo come sempre che si tratta di un prodotto venduto e spedito da Amazon, motivo per il quale potrete tranquillamente beneficiare della spedizione gratuita con Prime per riceverlo in un solo giorno a casa vostra.

