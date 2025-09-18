Meta ha scelto l’edizione 2025 di Connect per mostrare quanto seriamente stia investendo nel futuro della realtà virtuale e aumentata, spaziando da un’infrastruttura di sviluppo completamente rinnovata a un vero e proprio salotto multimediale pensato per i visori Quest; le novità sono tante e, come spesso accade con l’azienda guidata da Mark Zuckerberg, l’obbiettivo è quello di rendere il metaverso più accessibile, più ricco e soprattutto più veloce.

Meta Horizon Engine è il cuore pulsante dei nuovi mondi VR

Il primo annuncio di rilievo è Meta Horizon Engine, un motore sviluppato da zero e ottimizzato per portare il metaverso su un nuovo livello di realismo. La promessa è di quelle importanti: grafica più avanzata, prestazioni più scattanti e mondi virtuali in grado di ospitare più utenti e interazioni complesse.

Secondo Meta il caricamento e il rendering dei mondi sono quattro volte più rapidi rispetto alla generazione precedente, con la possibilità di supportare oltre 100 persone in un unico spazio (cinque volte il limite precedente).

Per gli sviluppatori e i creatori di contenuti, l’azienda ha presentato anche Meta Horizon Studio, un editor che funge da hub creativo e che integra strumenti di intelligenza artificiale generativa; da mesh a texture, passando per audio, skybox e persino script in TypeScript, tutto può essere generato con semplici prompt testuali. Nei prossimi mesi, un assistente IA agentico promette di velocizzare ulteriormente il processo creativo, combinando automaticamente i vari strumenti.

Queste innovazioni non rimarranno confinate alle demo tecniche, Horizon Engine infatti è già alla base di una nuova Immersive Home, un ambiente domestico virtuale personalizzabile e connesso, che consente di muoversi in pochi secondi tra mondi differenti; una fluidità che, fino a ieri, sembrava ancora lontana.

Mondi fotorealistici in pochi minuti con Hyperscape Capture

Meta non si è fermata alla velocità, durante il Connect è stato mostrato il lancio in accesso anticipato di Hyperscape Capture, uno strumento che permette di scansionare una stanza con il visore Quest e trasformarla in un ambiente virtuale fotorealistico.

La tecnologia sfrutta Gaussian Splatting, rendering cloud e streaming, dimostrando come l’azienda stia spingendo anche sul fronte del realismo visivo.

Meta Horizon TV: l’intrattenimento che avvolge

Accanto alla parte più tecnica, Zuckerberg ha voluto sottolineare un aspetto altrettanto strategico, ovvero il consumo di contenuti multimediali in realtà virtuale; ecco perché nasce Meta Horizon TV, un hub di intrattenimento pensato per i visori Quest, dove film, serie TV, sport in diretta e musica diventano esperienze immersive a 360 gradi.

Le partnership annunciate sono di peso: Disney Plus con l’intero catalogo Marvel, ESPN e Hulu, ma anche Prime Video, Spotify, Peacock Pictures e Blumhouse, che permetteranno di godersi pellicole come M3GAN e The Black Phone arricchite da effetti speciali esclusivi in VR.

Sul fronte tecnico, Horizon TV offre già il supporto all’audio Dolby Atmos per un suono spaziale avvolgente, mentre il Dolby Vision arriverà entro la fine dell’anno, garantendo colori più vividi e dettagli più nitidi, senza le limitazioni del classico latterboxing.

Come ciliegina sulla torta, in collaborazione con Lightstorm Vision di James Cameron è già disponibile, per un periodo limitato, una clip 3D esclusiva di Avatar: Fire and Ash, ideale per chi vuole vivere Pandora come mai prima d’ora, in attesa dell’uscita del film nelle sale a dicembre.

Meta non dimentica naturalmente i giochi, vero motore della diffusione dei visori Quest, titoli come Deadpool VR, Star Wars: Beyond Victory, Demeo x Dungeons & Dragons: Battlemarked e Reach sono attesi per l’autunno e vanno ad arricchire un catalogo già ampio.

Con Horizon Engine e Horizon TV l’azienda evidenzia che il futuro della realtà virtuale non si limita al gaming, ma punta a diventare una piattaforma di intrattenimento e socialità totale, dove film, musica, sport e mondi virtuali si fondono in un’unica esperienza.