Nel corso delle ultime ore è stato presentato ufficialmente DJI Mini 5 Pro, il nuovo drone compatto della compagnia. Tra le caratteristiche salienti che saltano subito all’occhio troviamo senz’ombra di dubbio il sensore fotografico da 1 pollice, ma anche tanto altro: scopriamone insieme tutte le specifiche tecniche, le principali funzionalità e il relativo listino prezzi nelle diverse configurazioni.

DJI Mini 5 Pro: specifiche tecniche e listino prezzi

Il sensore sopracitato da 1 pollice con risoluzione di 50 megapixel consente di catturare con precisione ogni dettaglio, anche in condizioni di scarsa illuminazione ambientale. Nel caso in cui si voglia riprendere un determinato oggetto, poi, il nuovo drone di DJI fa uso dell’inedita modalità Med-Tele da 48 millimetri, che supera di gran lunga lo zoom digitale raggiunto nei precedenti modelli. Diverse sono le funzionalità offerte dalla compagnia per assicurare una resa visiva che si avvicina ad un livello professionale, come per esempio MasterShots, QuickShot, Panorami Liberi e tante altre ancora.

Nello specifico, il nuovo drone compatto consente di effettuare riprese con risoluzione 4K a 60 frame al secondo, con la possibilità di raggiungere un massimo di 14 stop di gamma dinamica per assicurare il miglior contrasto possibile ad ogni scena.

Il nuovo drone di DJI è alimentato da una batteria in grado di assicurare, su un piano teorico, fino ad un massimo di 36 minuti di autonomia in volo. Nel caso delle riprese notturne o in condizioni generali di scarsa illuminazione ambientale, DJI Mini 5 Pro fa uso del sistema LiDAR frontale, oltre che sensori di visione multipli, in grado di assicurare un ottimo livello di sicurezza durante la navigazione, con la possibilità di aggirare ostacoli lungo il volo senza particolari problemi.

A questo si aggiunge poi la funzione Return to Home (in acronimo, RTH), che consente al drone di raggiungere altitudini più elevate, così da garantire un ulteriore livello di sicurezza nel suo ritorno al luogo di decollo: questo è permesso dalla precedente memorizzazione del percorso di volo, in condizioni di adeguata illuminazione, con la creazione di una vera e propria mappa virtuale.

Grazie al sistema ActiveTrack 360°, poi, DJI Mini 5 Pro è in grado di riconoscere diverse tipologie di scenari, scegliendo così la modalità più consona e ideale per le inquadrature e il tracciamento.

Per chi fosse interessato ad acquistarlo, il nuovo DJI Mini 5 Pro è disponibile sul sito ufficiale della compagnia produttrice, oltre che presso i negozi ufficiali presenti rispettivamente a Roma e Milano. In particolare, è possibile scegliere tra diverse configurazioni, che vi riportiamo di seguito nel dettaglio: