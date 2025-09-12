Ogni occasione è buona per acquistare uno dei prodotti GRID Studio che realizza delle vere e proprie opere d’arte utilizzando prodotti che hanno scritto la storia del mondo dell’elettronica di consumo e che oggi possono diventare dei prodotti da esporre in casa o in ufficio. Con la nuova promo flash lanciata in occasione dei 5 anni di attività dello store è possibile accedere a sconti molto vantaggiosi. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito alle nuove offerte.
Le promo per i 5 anni di GRID Studio
La nuova offerta termina il prossimo 17 settembre e tutti gli sconti sono disponibili tramite il link qui di sotto. Ci sono due diverse promo da considerare. La prima riguarda l’utilizzo del codice sconto GRID5 che garantisce uno sconto del 20% su tutti i prodotti disponibili sul sito.
La seconda, invece, è riservata a una selezione di prodotti, ora proposti in forte sconto. Ecco le opzioni disponibili:
- GRID 4S in offerta a 84,54 euro invece di 144,32 euro; si tratta di un’opera realizzata con iPhone 4S
- GRID Game Boy Color in offerta a 127,24 euro invece di 212,64 euro
- GRID 1 in offerta a 255,34 euro invece di 596,93 euro; si tratta di un’opera realizzata con iPhone 2G
- GRID NES Controller in offerta a 84,54 euro invece di 169,94 euro
Tutte le offerte sono disponibili tramite il link qui di sotto. C’è sempre la possibilità di pagare in 3 rate con PayPal e la consegna è gratuita. Gli sconti, come detto, resteranno attivi fino al 17 settembre.
