Prende il via oggi una nuova promo davvero interessante: su Amazon, infatti, è possibile acquistare uno spazzolino elettrico della gamma Oral B iO, scegliendo tra varie opzioni (sono in sconto i modelli delle serie 9 e 10) e con sconti fino al 30%. La promo, però, non si limita qui. Per chi effettua l’acquisto di uno dei prodotti in offerta, infatti, c’è la possibilità di ottenere un paio di Samsung Galaxy Buds 3 in regalo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito alla nuova iniziativa.
La promo per ottenere in regalo le Galaxy Buds 3
Per sfruttare l’offerta è sufficiente accedere alla pagina Amazon che trovate linkata qui di sotto. In questa pagina sono riepilogati tutti i prodotti che partecipano all’iniziativa. Il meccanismo è semplice. Acquistando uno dei prodotti in promozione (e in alcuni casi anche in sconto rispetto al prezzo consigliato) è possibile ottenere un paio di Samsung Galaxy Buds 3 in regalo.
La procedura da seguire per ottenere le cuffie true wireless di Samsung è semplice. Dopo aver effettuato l’acquisto, infatti, bisogna accedere a unaltramusicaoralb.pgperte.it e seguire le indicazioni per registrare il proprio acquisto e ricevere il prodotto Samsung in regalo. La promozione in questione è valida fino al prossimo 30 settembre e si somma a qualsiasi sconto già in corso su Amazon. Il premio va richiesto entro 7 giorni dall’acquisto dello spazzolino elettrico.
Per l’elenco completo di tutti i prodotti in offerta basta seguire il link qui di sotto.
Ecco i prodotti compatibili con la promozione
-
-34%
Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 9 Nero, 1 Spazzolino Elettrico, 3 Testine Di Ricambio, Custodia Da Viaggio con caricatore + Dentifricio Oral-B Pro Expert, Pulizia Denti Efficace
-
-29%
Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 9 Nero, 3 Testine Oral B Di Ricambio, Spazzolino Elettrico, Custodia Da Viaggio con caricatore, Pulizia Denti Efficace
-
-28%
Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 9N, Sensore di Pressione, Display Interattivo, A.I. , 7 Modalità, 2 Testine, 1 Spazzolino, 1 Custodia da Viaggio, pacchetto variabile, Nero (Black Onyx)
-
-30%
Oral-B Spazzolino Elettrico Ricaricabile iO 10 Nero, 1 Spazzolino Elettrico, 1 Testina, Custodia Da Viaggio, io 10 Edizione Limitata, Per Una Pulizia Denti Efficace, Sensore di Pressione
