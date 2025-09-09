Prende il via oggi una nuova promo davvero interessante: su Amazon, infatti, è possibile acquistare uno spazzolino elettrico della gamma Oral B iO, scegliendo tra varie opzioni (sono in sconto i modelli delle serie 9 e 10) e con sconti fino al 30%. La promo, però, non si limita qui. Per chi effettua l’acquisto di uno dei prodotti in offerta, infatti, c’è la possibilità di ottenere un paio di Samsung Galaxy Buds 3 in regalo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito alla nuova iniziativa.

La promo per ottenere in regalo le Galaxy Buds 3

Per sfruttare l’offerta è sufficiente accedere alla pagina Amazon che trovate linkata qui di sotto. In questa pagina sono riepilogati tutti i prodotti che partecipano all’iniziativa. Il meccanismo è semplice. Acquistando uno dei prodotti in promozione (e in alcuni casi anche in sconto rispetto al prezzo consigliato) è possibile ottenere un paio di Samsung Galaxy Buds 3 in regalo.

La procedura da seguire per ottenere le cuffie true wireless di Samsung è semplice. Dopo aver effettuato l’acquisto, infatti, bisogna accedere a unaltramusicaoralb.pgperte.it e seguire le indicazioni per registrare il proprio acquisto e ricevere il prodotto Samsung in regalo. La promozione in questione è valida fino al prossimo 30 settembre e si somma a qualsiasi sconto già in corso su Amazon. Il premio va richiesto entro 7 giorni dall’acquisto dello spazzolino elettrico.

Per l’elenco completo di tutti i prodotti in offerta basta seguire il link qui di sotto.

Ecco i prodotti compatibili con la promozione

