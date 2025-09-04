Il settore dei dispositivi indossabili si amplia grazie all’ultima innovazione di Panasonic che all’IFA 2025 ha presentato la nuova SoundSlayer GNW30. Si tratta di una delle proposte più originali dell’evento berlinese ed è un dispositivo che si appoggia direttamente sulle spalle, liberando le orecchie da qualsiasi pressione. L’obiettivo è quello di offrire un’esperienza audio immersiva e avvolgente senza sacrificare il comfort, neppure nelle sessioni di gioco più lunghe o nelle riunioni di lavoro prolungate.

Caratteristiche tecniche

La soundbar indossabile Panasonic SoundSlayer GNW30 ha una struttura leggera, progettata con attenzione per adattarsi alla fisiologia del collo e delle spalle. Pesa poco più di 400 g e grazie alla struttura flessibile e ai piedini gommati si adatta facilmente alla fisionomia dell’utente senza risultare scomoda o fastidiosa. Il corpo principale ospita quattro speaker da 38 mm disposti in maniera tale da creare un campo sonoro ampio e tridimensionale. Il suono, invece di arrivare dall’esterno o essere isolato da padiglioni auricolari, sale delicatamente verso le orecchie, avvolgendo l’ascoltatore con un effetto naturale.

Il funzionamento del sistema è reso possibile da un trasmettitore wireless esterno che si collega a PC, console, TV o smartphone attraverso la porta HDMI o USB. La comunicazione tra trasmettitore e diffusore avviene tramite una banda proprietaria a 2,4 GHz, capace di garantire una latenza inferiore ai 20 millisecondi. Un dettaglio, quest’ultimo, che dimostra l’attenzione di Panasonic nei confronti del pubblico gamer più esigente, in particolare chi gioca a titoli FPS dove anche pochi istanti possono fare la differenza.

Dal punto di vista della connettività, SoundSlayer GNW30 offre il supporto alla nuova versione del Bluetooth 5.3 e dispone di porte HDMI 2.1 e HDMI ARC, risultando compatibile con tutti i principali sistemi operativi e piattaforme di intrattenimento, inclusi Windows, macOS, smartphone, Xbox, PlayStation e Nintendo Switch.

Tra le caratteristiche che rendono questo prodotto adatto anche all’ambiente professionale ci sono i due microfoni integrati e la tecnologia di elaborazione vocale con intelligenza artificiale. Questa funzione è pensata per migliorare la qualità dell’audio durante le videochiamate, eliminando il rumore di fondo e mettendo in primo piano la voce dell’utente. In più, un comodo pulsante consente di disattivare rapidamente il microfono, con un sistema a LED che cambia colore per indicare se si è attivi o silenziati.

La soundbar include anche un sistema di comandi touch intuitivo, tramite il quale cambiare velocemente le impostazioni audio senza interrompere l’azione. Sono presenti tre modalità audio preimpostate pensate per i giochi. La modalità RPG enfatizza l’atmosfera e la profondità sonora, quella FPS punta su una resa precisa e dettagliata, utile negli sparatutto, mentre la modalità vocale migliora la chiarezza dei dialoghi, rendendola ideale anche per giochi narrativi o videoconferenze.

Connettività, autonomia e prezzo

SoundSlayer GNW30 è pensata anche per essere condivisa. Il sistema supporta infatti il collegamento di un secondo dispositivo della stessa linea allo stesso trasmettitore, permettendo a due persone di godere contemporaneamente della stessa esperienza audio senza disturbare chi si trova nello stesso ambiente. L’autonomia dichiarata raggiunge le 9 ore con una sola carica. La nuova soundbar indossabile di Panasonic è in vendita sul sito ufficiale italiano a 349€, mentre su Amazon non è ancora disponibile, ma molto probabilmente è solo questione di tempo.