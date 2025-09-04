Narwal arricchisce la sua gamma di prodotti con il debutto del nuovo Narwal Flow, il suo robot per la pulizia “all-in-one” che l’azienda stessa definisce come il “più avanzato di sempre”. Il modello in questione è disponibile da subito, con una promo lancio a cui è possibile accedere direttamente su Amazon.

Narwal Flow è ufficiale: ecco le caratteristiche

Il nuovo Narwal Flow punta a diventare un vero e proprio riferimento per la pulizia di casa. Tra le caratteristiche troviamo il sistema di lavaggio FlowWash con la tecnologia TrackMop. In questo modo, è possibile utilizzare acqua calda a 45° C, sfruttando un sistema a sedici ugelli, per lavare e rinfrescare il panno durante l’intera fase di pulizia. Un raschiatore integrato elimina l’acqua sporca e i residui dalla superficie del panno.

C’è anche il sistema DualFlow anti-groviglio, che riduce la necessità di manutenzione grazie alla combinazione di una spazzola a rullo flottante anti-groviglio con struttura a estremità libera, un condotto di aspirazione laterale e spazzole laterali a rotazione inversa, a cui viene affidato il compito di espellere peli e detriti. La potenza di aspirazione è di 22.000 Pa.

Da segnalare la tecnologia CarpetFocus, per una migliore pulizia dei tappeti, con un sistema di sigillatura quasi ermetica tra aspirapolvere e fibre del tappeto. Per la navigazione, invece, è possibile sfruttare NarMind Pro, una piattaforma AI avanzata che viene supportata da doppie fotocamere RGB e un chip per l’elaborazione dedicato al sistema. Le dimensioni contenute, inoltre, permettono a Narwal Flow di passare sotto a mobili alti appena 95 mm.

Da segnalare anche la base multifunzionale autonoma di Narwal, dotata di tecnologie avanzate come AI Adaptive Hot Water Mop Washing, per il lavaggio con acqua calda, e Full‑Cycle Hot Water Self‑Cleaning, per la sterilizzazione e il risciacquo dei serbatoi. La stazione permette di lavare e asciugare il panno con aria calda, svuotare la polvere in un sacchetto da 2,5 litri e garantire fino a 120 giorni di utilizzo senza interventi manuali.

C’è anche la versione compatta della stazione, alta solo 28 cm. Da non dimenticare le funzionalità smart, con l’attivazione vocale Hey Nawa e la compatibilità con Alexa, Google Home e Siri oltre che con la possibilità di personalizzazione tramite app Narwal. Entro fine anno, inoltre, è previsto il supporto a Matter Smart Living.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Narwal Flow arriva sul mercato sul mercato italiano ed è già acquistabile su Amazon. Fino al prossimo 28 settembre, infatti, il modello sarà disponibile al prezzo scontato di 899 euro (anziché 1.299 euro) con la stazione standard. Da segnalare la possibilità anche di optare sul modello con stazione compatta e salva-spazio (senza compromessi sulle prestazioni) che viene proposto a 1.099 euro (anziché 1.499 euro).

Per accedere alla promo basta premere sul link qui di sotto: