Dreame ha annunciato l’avvio dei preordini di alcuni nuovi prodotti che si preparano ad arricchire la sua gamma nel corso delle prossime settimane. Per gli utenti c’è ora la possibilità di acquistare in anteprima i nuovi Aqua 10 Ultra Roller Complete, H15 Pro Foam Wash e H15S. Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito.

Tre nuovi prodotti per la gamma Dreame

La nuova gamma di prodotti di Dreame è stata annunciata alcuni giorni fa, con una presentazione ufficiale con cui l’azienda ha sollevato il sipario su Aqua 10 Ultra Roller Complete, H15 Pro Foam Wash e H15S, ora pronti ad arricchire la gamma del brand, mettendo a disposizione degli utenti nuove opzioni per rendere più semplice e smart la pulizia di casa.

Il primo prodotto è Aqua 10 Ultra Roller Complete. Si tratta di un aspirapolvere all-in-one in grado di occuparsi del lavaggio, dell’asciugatura e dell’auto pulizia di casa. Il modello è dotato del sistema AquaRoll, con rullo rotante che viene risciacquato con acqua pulita durante l’uso. Il nuovo robot sarà disponibile in offerta lancio sul sito di Dreame con 200 euro di sconto, fino al prossimo 21 settembre.

Nel frattempo, su Amazon è possibile prenotare il nuovo Dreame H15 Pro, un aspirapolvere e lavapavimenti, adatto alle famiglie “multi-pet” e in grado di combinare schiuma e aspirazione da 23.000 Pa con il sistema di autopulizia con acqua calda a 100°C. Il modello è prenotabile con un prezzo di 669 euro. Da segnalare anche la possibilità di prenotare, sempre su Amazon, il nuovo Dreame H15S, versione smart e compatta della gamma H15, per una pulizia smart di casa. Il prezzo è di 499 euro.

Ecco i link per effettuare il preordine dei nuovi prodotti Dreame: