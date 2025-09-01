Il colosso dell’e-commerce AliExpress torna a proporre la campagna promozionale Choice Day che, come ogni mese, funge da “benvenuto” per il nuovo mese, in questo caso per il mese di settembre.

Questa promozione, già attiva dalla mezzanotte di lunedì 1 settembre 2025 e che si protrarrà fino alle 23:59 di venerdì 5 settembre 2025, prevede sconti fino al 60% su tantissimi prodotti e, soprattutto, coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere veloci e accaparrarseli in tempo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e alcuni esempi di prodotti in offerta.

AliExpress “Choice Day” (settembre 2025): tutti i dettagli della promo

Già dalla mezzanotte di lunedì 1 settembre 2025 e fino alle 23:59 di venerdì 5 settembre 2025, sul portale di AliExpress torna un’interessantissima promozione, messa in piedi dall’e-commerce cinese per accogliere il nuovo mese, chiamata Choice Day – Fino al 60% di sconto.

La promozione prevede sconti fino al 60% su tantissimi di prodotti (inclusi svariati smartwatch, console e mini PC anche di marchi molto noti), e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 2 e i 55 euro sul totale dell’ordine.

Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:

Coupon CDIT02 – per ottenere 2 euro di sconto su un ordine minimo di 19 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 19 euro Coupon CDIT05 – per ottenere 5 euro di sconto su un ordine minimo di 39 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 39 euro Coupon CDIT07 – per ottenere 7 euro di sconto su un ordine minimo di 59 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 59 euro Coupon CDIT10 – per ottenere 10 euro di sconto su un ordine minimo di 79 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 79 euro Coupon CDIT18 – per ottenere 20 euro di sconto su un ordine minimo di 139 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 139 euro Coupon CDIT30 – per ottenere 30 euro di sconto su un ordine minimo di 249 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 249 euro Coupon CDIT40 – per ottenere 40 euro di sconto su un ordine minimo di 349 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 349 euro Coupon CDIT55 – per ottenere 55 euro di sconto su un ordine minimo di 459 euro

Come anticipato, segnaliamo che i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.

Termini e condizioni della promozione “Choice Day – Fino al 60% di sconto”

AliExpress informa che la promozione Choice Day – Fino al 60% di sconto, attiva dalla mezzanotte di lunedì 1 settembre 2025 fino alle 23:59 di venerdì 5 settembre 2025, prevede alcuni termini e condizioni:

Ogni coupon sconto può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

I coupon sconto non sono validi per i prodotti virtuali.

I coupon sconto non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.

I coupon sconto sono limitati e possono esaurirsi.

Ecco alcuni prodotti in offerta per il Choice Day di AliExpress

Come anticipato, la promo Choice Day (settembre 2025) – Fino al 60% di sconto consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti: ad esempio, troviamo in offerta mini PC, accessori, dispositivi indossabili, console, action cam e tanto altro.

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.