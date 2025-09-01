Un Mini PC con processore Ryzen 5 e 16GB di RAM DDR5 a meno di 180€? Sembra un errore di prezzo, ma è l’incredibile offerta disponibile oggi su Amazon per il Beelink Mini PC EQR6. Questo dispositivo, ideale per la produttività, l’ufficio o come media center compatto, subisce un doppio ribasso che lo porta a un prezzo mai visto prima. Grazie a uno sconto iniziale a cui si somma un ulteriore coupon da 100€, il prezzo finale diventa semplicemente imbattibile per la scheda tecnica offerta. Una promozione del genere è destinata a durare pochissimo. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini di questa opportunità da non lasciarsi sfuggire.

Beelink EQR6: il Mini PC con Ryzen 5 e 16 GB di RAM DDR5

Il modello Beelink Mini PC EQR6 è una soluzione che non accetta compromessi sul fronte delle prestazioni, nonostante le dimensioni estremamente compatte. Il cuore del sistema è il processore AMD Ryzen 5 6600H, una CPU con 6 core e 12 thread capace di raggiungere una frequenza di clock di 4.5 GHz, garantendo fluidità e reattività in ogni scenario di utilizzo, dal multitasking spinto alle applicazioni professionali. A supportare il processore troviamo un comparto memorie di altissimo livello: 16GB di RAM DDR5, lo standard più recente e veloce, e un SSD NVMe PCIe 4.0 da 500GB che assicura tempi di avvio del sistema e caricamento dei programmi quasi istantanei.

La connettività è un altro punto di forza. Il dispositivo è equipaggiato con:

Doppia porta HDMI per il supporto a configurazioni con doppio monitor 4K.

per il supporto a configurazioni con doppio monitor 4K. Doppia porta Gigabit Ethernet per una connessione di rete stabile e ridondante.

per una connessione di rete stabile e ridondante. Connettività wireless di ultima generazione con WiFi 6 e Bluetooth 5.2 .

e . Una porta USB-C e diverse porte USB standard per collegare tutte le periferiche necessarie.

Il design è sobrio e minimale, perfetto per essere posizionato su qualsiasi scrivania senza ingombrare. Inoltre, la possibilità di aggiornare facilmente RAM e SSD lo rende un investimento a lungo termine.

I dettagli dell’offerta: un crollo di prezzo su Amazon

Questa promozione rende il Beelink Mini PC EQR6 un vero e proprio best-buy. Il prezzo di listino di questo computer è di 399€, ma attualmente su Amazon si trova già in offerta a 279€. La vera magia avviene grazie a un coupon aggiuntivo di 100€, da applicare direttamente nella pagina del prodotto. Per ottenerlo, è sufficiente spuntare la casella “Applica coupon” prima di aggiungere il dispositivo al carrello.

In questo modo, il prezzo finale scende a soli 179€. Si tratta di un risparmio netto di 220€ rispetto al prezzo originale, con uno sconto complessivo superiore al 55%. L’offerta include la spedizione gestita da Amazon. È importante sottolineare che i coupon di questo valore sono solitamente limitati nel tempo e nel numero di unità disponibili, quindi è consigliabile agire rapidamente per non perdere l’occasione.

