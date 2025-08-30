Strava ha appena lanciato un importante aggiornamento delle sue funzionalità di allenamento e routing per gli abbonati Premium, accompagnato dalla pubblicazione di nuovi dati che rivelano come la community si sta allenando nel 2025. L’aggiornamento introduce strumenti innovativi per l’analisi delle prestazioni e una versione ridisegnata del Route Builder mobile.

Nuove funzionalità per l’allenamento intelligente

La novità più interessante è Power Skills, una funzione dedicata ai ciclisti con misuratore di potenza che integra la tecnologia acquisita da The Breakaway. Questo strumento offre una visualizzazione dettagliata dei record personali basati sulla potenza attraverso diversi intervalli temporali, permettendo di identificare punti di forza e aree di miglioramento nelle vostre performance ciclistiche.

A settembre arriverà invece Training Zones, una funzionalità che coinvolgerà sia corridori che ciclisti. Questa permetterà di monitorare quanto tempo trascorrete in ciascuna zona di frequenza cardiaca, ritmo o potenza durante diversi periodi, aiutandovi a bilanciare meglio sforzo e recupero nei vostri allenamenti.

Route builder rinnovato e leaderboard più eque

L’app mobile riceve anche un Route Builder completamente ridisegnato, che semplifica la visualizzazione dell’elevazione e del tipo di superficie. Potrete inoltre regolare più facilmente i punti di interesse lungo il percorso – come quella pausa caffè che non può mai mancare durante le vostre uscite.

Nel continuo sforzo di migliorare l’integrità delle classifiche, Strava ha deciso di rimuovere le attività con e-bike dalle leaderboard tradizionali. Questa mossa fa parte della strategia più ampia che l’azienda sta portando avanti da un anno utilizzando il machine learning per combattere attività fraudolente.

Generazioni a confronto: i dati rivelano tendenze sorprendenti

I dati di metà anno mostrano dinamiche interessanti tra le diverse generazioni di utenti. Mentre l’80% dei Boomer ha registrato un record personale su un segmento, solo il 56% della Gen Z ha ottenuto lo stesso risultato. Un dato che potrebbe riflettere approcci diversi all’allenamento tra le generazioni.

La Gen Z si distingue come principale utilizzatrice di Apple Watch per caricare le attività su Strava, mentre il 42% dei corridori ha stabilito un personal best su una distanza di gara importante quest’anno.