Trovare un SSD esterno che unisca una velocità di trasferimento di 20Gbps a un design magnetico compatibile con MagSafe è già di per sé una sfida, ma trovarlo a un prezzo così basso è un evento raro. ORICO SSD Esterno Magnetico da 512GB (CZ20PLUS) rompe gli schemi, proponendosi come una soluzione di archiviazione portatile all’avanguardia, oggi disponibile con uno sconto eccezionale che lo porta a un prezzo quasi irrisorio per le sue caratteristiche. Questa è un’ottima opportunità su Amazon per chi lavora con file di grandi dimensioni, come i videomaker o i fotografi, ma anche per chi desidera semplicemente espandere la memoria del proprio iPhone 15 Pro Max o di altri dispositivi USB-C in modo pratico e veloce. Analizziamo nel dettaglio le specifiche di questo dispositivo e i termini di questa promozione imperdibile.

SSD Orico con supporto: velocità da 20Gbps e design magnetico

Questo SSD esterno di ORICO non è un semplice dispositivo di archiviazione. Il modello CZ20PLUS si distingue per un insieme di caratteristiche tecniche che lo rendono un prodotto di fascia alta. Il suo punto di forza principale è l’interfaccia USB 3.2 Gen2 x2, capace di raggiungere una velocità di trasferimento teorica fino a 20Gbps. Questo si traduce in trasferimenti di file pesanti, come video in 4K o intere librerie di foto, completati in una manciata di secondi. La capacità da 512GB offre ampio spazio per archiviare progetti, backup e contenuti multimediali.

Il design è un altro elemento distintivo. Realizzato con un corpo in metallo resistente e compatto, l’SSD è facile da trasportare. La sua caratteristica più innovativa è però il design magnetico, pienamente compatibile con lo standard MagSafe degli iPhone più recenti. Questo permette di agganciarlo saldamente al retro dello smartphone, rendendo la registrazione video direttamente su drive esterno un’operazione comoda e stabile, senza bisogno di supporti aggiuntivi. La compatibilità è garantita con un’ampia gamma di dispositivi dotati di porta USB-C, inclusi smartphone, tablet e laptop di ultima generazione.

L’offerta nel dettaglio: sconto e coupon su Amazon

Questa promozione rende l’acquisto dell’ORICO SSD Esterno Magnetico da 512GB estremamente conveniente. Il dispositivo è attualmente disponibile su Amazon a un prezzo di listino di 99,99€. Tuttavia, grazie a un’offerta speciale, è possibile acquistarlo a un prezzo finale nettamente inferiore. Per ottenere lo sconto, è sufficiente applicare il coupon disponibile direttamente nella pagina del prodotto.

Applicando il coupon, il prezzo scende a soli 55,99€. Si tratta di un risparmio di ben 44€ rispetto al prezzo originale, con uno sconto effettivo del 44%. È importante sottolineare che offerte basate su coupon tendono ad avere una durata limitata e potrebbero terminare una volta esaurite le scorte destinate alla promozione. La spedizione è gestita da Amazon, garantendo rapidità e affidabilità nella consegna.

