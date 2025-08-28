Rakuten Kobo, azienda di origine canadese (che è sussidiaria del gruppo giapponese Rakuten) molto nota nel mercato degli eBook, degli eBook reader e degli audiolibri, ha recentemente annunciato l’integrazione con Instapaper, tra le più importanti realtà nel mercato dei servizi “read-it-later”.

L’obiettivo di questa integrazione è consentire nuovamente agli utenti di salvare articoli scovati sul Web per ritrovarli (e poterli leggere) in un secondo momento direttamente sul proprio eBook reader, qualcosa che in precedenza era fattibile tramite Pocket di Mozilla.

Rakuten Kobo annuncia l’integrazione di Instapaper

Come anticipato in apertura, Rakuten Kobo ha annunciato l’integrazione di Instapaper nei propri eBook reader, permettendo così agli utenti di salvare articoli e/o altri contenuti scovati nel Web per potervi accedere in un secondo momento, in questo caso direttamente dal lettore di eBook.

Di base, Instapaper consente di salvare qualsiasi pagina Web (in formato ottimizzato senza pubblicità e altri elementi di disturbo) tramite un’app o un’estensione del browser e, grazie alla sincronizzazione, permette di accedervi in un secondo momento da qualsiasi dispositivo registrato sul medesimo account.

Questa integrazione arriva a tre mesi dall’annuncio della chiusura di Pocket da parte di Mozilla, servizio precedentemente sfruttato sugli eBook reader a marchio Rakuten Kobo per uno scopo analogo, e arriva alla vigilia del “mese dei nuovi inizi”, ovvero settembre, storicamente caratterizzato dal rientro in ufficio, con riunioni e scadenze che iniziano ad accumularsi, per consentire agli utenti di sfruttare al volo anche i pochi momenti di pausa a disposizione.

Le parole degli attori coinvolti

Di seguito riportiamo le parole di Michael Tamblyn, CEO di Rakuten Kobo:

In Kobo, la nostra passione è rendere la lettura migliore per tutti e ovunque. Con l’aggiunta della funzionalità “read it later” di Instapaper, abbiamo trovato la soluzione perfetta per la lettura di articoli, e non solo, disponibili sul web. Quando Pocket ha improvvisamente interrotto il servizio, sapevamo di dover individuare un nuovo modo per permettere ai nostri lettori di immergersi nei loro contenuti preferiti direttamente su Kobo. Collaborare con Instapaper è stato un vero piacere: il team è stato fantastico e siamo entusiasti di offrire questa integrazione, che consentirà agli utenti di continuare a leggere i loro contenuti long-form, senza distrazioni, sul proprio eReader Kobo.

A queste parole fanno eco quelle di Brian Donohue, CEO di Instapaper: