MSI ha annunciato la partenza di una serie di nuove offerte in occasione del Back to School di Amazon. Si tratta di una nuova serie di sconti riservati ai prodotti che compongono la gamma del brand. Per gli utenti, quindi, ci sarà l’occasione di acquistare nuovi PC ma anche un nuovo monitor, schede video e molto altro ancora con un risparmio netto. Andiamo a fare il punto sulle promozioni.

Le offerte MSI per il Back to School di Amazon

Il Back to School di Amazon è l‘occasione giusta per acquistare un nuovo prodotto MSI. L’azienda, vero e proprio punto di riferimento del settore tech, ha lanciato una lunga serie di promozioni sullo store di Amazon. Le offerte resteranno valide fino al prossimo 2 settembre e rappresentano per gli utenti l’occasione giusta per acquistare nuovi prodotti MSI a prezzo scontato.

Gli sconti sono tantissimi. In particolare, è possibile puntare sull’acquisto di un nuovo monitor (sia da gaming che da ufficio) oppure sull’acquisto di un notebook o di un computer desktop (Mini PC e All in One inclusi). Non mancano le offerte su accessori, come controller da gioco, e periferiche e componenti, come le schede video, i mouse e gli SSD.

Per un quadro completo sulle promozioni potete dare un’occhiata ai link proposti qui di sotto, anche sfruttando la funzione di ricerca per trovare il modello giusto da acquistare. Gli sconti a tempo dureranno fino al prossimo 2 settembre (ma potrebbero terminare prima in caso di esaurimento scorte).

Per scoprire le offerte in corso sui notebook MSI, marchio di riferimento sia per il gaming che per chi è alla ricerca di un portatile per lo studio e il lavoro da remoto, vi lasciamo, invece, questi link che vi porteranno alle selezioni di prodotti del brand in sconto: