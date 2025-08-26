Oltre a innovare in maniera costante, proponendo modelli ricchi di funzioni sempre più evolute, Roborock pensa anche a quegli utenti che hanno un budget più contenuto, o a quelli che si avvicinano per la prima volta al mercato degli aspirapolvere robot e non vogliono investire cifre significative in tecnologie che non conoscono. Roborock QV35A Set è la soluzione ideale per questa tipologia di utenti, più che mai in questa settimana in cui si celebrano i festeggiamenti per l’undicesimo anno del brand asiatico, diventato rapidamente uno dei punti di riferimento in un mercato più competitivo che mai.

Il miglior rapporto qualità prezzo

Potenza e precisione, questo sono i due punti di forza di un robot che offre uno dei migliori rapporti tra qualità e prezzo, in particolare fino al 31 agosto grazie a uno sconto di ben 200 euro rispetto al prezzo di listino. La tecnologia HyperForce offre una potenza di aspirazione di 8.000 Pa, un valore particolarmente elevato in questa fascia di prezzo, e permette di rimuovere in profondità peli e sporco da pavimenti di qualsiasi tipo e dai tappeti, anche quelli più intricati. Quando il motore opera alla massima potenza la spazzola principale accelera del 10% per migliorare ulteriormente l’efficacia e garantire la rimozione anche dalle fughe più difficili.

Particolare anche il design della spazzola principale, realizzata in gomma con design a spirale per trasportare i peli raccolti verso le estremità, dove possono essere aspirati nel serbatoio interno. La spazzola dispone inoltre di un meccanismo flottante che si adatta anche a pavimenti irregolari, per una pulizia ottimale su qualsiasi superficie, anche quelle in legno.

Sul robot è presente anche Reactive Tech, la tecnologia a luce strutturata che permette di rilevare e aggirare senza fatica gli ostacoli imprevisti, anche in stanze solitamente disordinate come quelle dei ragazzi. Gli ostacoli vengono riconosciuti e l’algoritmo ricalcola in tempo reale il percorso ottimale per mantenere un’efficienza elevata. Oltre a un’ottima capacità aspirante, Roborock QV35A Set offre elevate prestazioni in lavaggio, con il doppio panno rotante che può rimuovere senza sforzo anche le macchie più ostinate e che può essere sollevato per non bagnare i tappeti e non lasciare tracce umide durante il ritorno alla base.

Previous Next Fullscreen

Quest’ultima è decisamente evoluta e si occupa di lavare e asciugare i panni, vuotare il contenitore della polvere che viene convogliata in un sacco da sostituire ogni due mesi circa. Tutte le operazioni possono essere effettuate tramite la companion app, che permette anche di pianificare in maniera intelligente le pulizie sfruttando Roborock SmartPlan, che regola il flusso d’acqua e la potenza di aspirazioni in base al tipo di stanza e al pavimento, per ottenere risultati impeccabili.

Oltre all’applicazione, che è dotata di alcune chicche come la possibilità di pulire lungo la direzione del pavimento per rimuovere meglio peli e polvere dalle fughe, l’utente può controllare il robot con assistenti vocali di terze parti (Amazon Alexa, Siri e Google Home), smartwatch e widget. E se avete abitazioni su più livelli è possibile creare delle mappe multi piano, con un massimo di 4 piani, con il robot che riconosce l’ambiente e carica la relativa mappa ambientale.