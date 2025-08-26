Negli ultimi anni la serie Logitech MX Master ha conquistato un posto speciale, per quanto concerne i mouse, tra i professionisti e gli appassionati tech grazie a ergonomia, produttività e qualità costruttiva. Ora, secondo i più recenti leak apparsi in rete, il colosso svizzero sarebbe pronto a presentare entro breve MX Master 4, un modello inedito che potrebbe introdurre novità rilevanti per l’intero settore. Le informazioni riportate non sono ancora ufficiali, ma diversi documenti di brevetto, immagini inedite e dettagli tecnici trapelati delineano quello che sembra essere il quadro quasi definitivo di questa nuova generazione.

Design rinnovato e materiali più resistenti

Le immagini trapelate mostrano un design fortemente ispirato alla serie precedente, ma con alcune differenze importanti: il corpo sembra infatti adottare una superficie leggermente strutturata, pensata per resistere meglio a impronte e usura. Altra peculiarità evidenziata dai rumor è la scelta di tasti principali in plastica trasparente, soluzione estetica inedita per Logitech. Anche il peso trapelato – circa 150 grammi – suggerirebbe che l’azienda abbia mantenuto il bilanciamento ergonomico, evitando cambiamenti radicali.

Previous Next Fullscreen

Haptic Sense: ritorno tattile anche sui mouse?

La novità che ha incuriosito maggiormente la community è il cosiddetto Haptic Sense, un pannello posizionato nell’area del pollice dotato di motore a vibrazione. Secondo le indiscrezioni, questa tecnologia potrebbe fornire feedback tattile per alcune azioni: cambio dispositivo, regolazione del cursore o notifiche simulate. L’intensità delle vibrazioni sarebbe gestibile via l’app dedicata Logi Options+.

Se confermato, si tratterebbe della prima vera implementazione di un feedback aptico “serio” in un mouse da produttività, con potenzialità interessanti ma ancora tutte da valutare dal vivo.

Actions Ring: scorciatoie al volo

Altro elemento presente nei leak è l’Actions Ring, una sorta di anello virtuale attivabile dalla zona del pollice. Questo sistema permetterebbe di aprire una schermata radiale, personalizzabile tramite software, e lanciare scorciatoie o macro con un semplice gesto.

I test riportati nei documenti parlano di flussi di lavoro velocizzati fino al 30%, ma ovviamente si tratta di dati “interni” da prendere con le pinze. Se reale, potrebbe rivelarsi uno strumento prezioso per chi lavora tra applicazioni creative o gestisce progetti complessi.

Rotellina MagSpeed, clic silenziosi e sensore Darkfield fino a 8000 DPI

Tra le caratteristiche già note e riconfermate nei leak non mancherebbero due icone della serie: la rotella MagSpeed, capace di passare istantaneamente da scorrimento preciso a “free spin” fino a 1000 righe al secondo, e lo scroll laterale del pollice, indispensabile in ambiti come la post-produzione o i fogli di calcolo avanzati. Interessante anche quanto emerso sui tasti principali: la MX Master 4 dovrebbe offrire clic fino al 90% più silenziosi rispetto alle versioni precedenti, un traguardo sorprendente considerando che la MX Master 3S era già estremamente discreta.

Secondo i leak, la MX Master 4 monterebbe un sensore Darkfield High Precision con supporto fino a 8000 DPI, regolabili a step di 50 DPI. Ciò consentirebbe non solo una precisione estrema, ma anche la compatibilità con superfici difficili come il vetro, da sempre uno dei vantaggi della tecnologia proprietaria Logitech.

La nuova generazione dovrebbe contare su otto pulsanti programmabili, uno in più rispetto al modello precedente. L’Actions Ring, tra le altre cose, risulterebbe anche cliccabile. Sul fronte connettività, i rumor parlano di compatibilità con Bluetooth e Logi Bolt Receiver, con supporto al collegamento simultaneo di tre dispositivi.

Le indiscrezioni parlano di una batteria da 500 mAh capace di garantire fino a 70 giorni di autonomia con una singola ricarica. Interessante anche la grande attenzione alla sostenibilità: Logitech – sempre secondo i leak – punterebbe a utilizzare materiali riciclati per circa il 27% del totale del mouse. Nel dettaglio, fino al 54% di plastiche riciclate (a seconda del modello) e un accumulatore interamente realizzato con cobalto riciclato.

Previous Next Fullscreen

Prezzo e disponibilità (secondo i rumor)

Le fonti sostengono che Logitech potrebbe lanciare la MX Master 4 a partire dal 30 settembre 2025, con un prezzo indicativo di 129,99 euro. Le varianti previste sarebbero due: Graphite e Light Grey, insieme a una versione ottimizzata per Mac.