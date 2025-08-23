Trovare una Smart TV 55” 4K Ultra HD con funzionalità avanzate sotto i 300€ è una rarità. Hisense 55E63QT rompe questa regola con un’offerta imperdibile. Lanciata a 449€, non era mai scesa sotto i 320€ su Amazon, ma ora è disponibile a soli 297.49€. Vediamo come questo modello si distingue per prestazioni e convenienza.

Specifiche tecniche della Hisense 55E63QT

La Hisense 55E63QT è una Smart TV da 55 pollici con risoluzione 4K Ultra HD, progettata per offrire un’esperienza visiva e funzionalità moderne di alta qualità.

Display : 55 pollici con risoluzione 3840 x 2160 pixel, garantendo immagini vivide e nitide.

: 55 pollici con risoluzione 3840 x 2160 pixel, garantendo immagini vivide e nitide. Smart Platform : Basata su VIDAA U8, offre un’interfaccia intuitiva per l’accesso a servizi e app.

: Basata su VIDAA U8, offre un’interfaccia intuitiva per l’accesso a servizi e app. Audio e Video : Supporta Dolby Vision e HDR 10 per un contrasto e una precisione cromatica superiori. Game Mode Plus assicura prestazioni grafiche fluide per i videogiochi.

: Supporta e per un contrasto e una precisione cromatica superiori. assicura prestazioni grafiche fluide per i videogiochi. Controllo Vocale : Integrati Alexa e VIDAA Voice per un controllo senza mani.

: Integrati e per un controllo senza mani. Connettività: Diversi ingressi HDMI e USB, oltre a opzioni wireless per collegare vari dispositivi.

Questa TV è ideale per chi cerca un intrattenimento domestico di qualità, con funzionalità smart avanzate e un’ottima resa visiva.

Dettagli dell’offerta imperdibile

L’offerta su Amazon rende questa TV ancora più appetibile. Il prezzo di listino era 449€, ma ora è disponibile a 297.49€, segnando un’opportunità di risparmio significativa.

Prezzo di lancio: 449,00€

Prezzo recente su Amazon: 329,00€

Prezzo in offerta: 297,49€

Sconto effettivo vs listino: -33,7% (risparmio 151,51€ )

(risparmio ) Risparmio vs prezzo recente: 31,51€ (~-9,6%)

L’offerta è disponibile su Amazon, ma è consigliabile agire rapidamente, poiché le scorte potrebbero essere limitate. Non sono specificati ulteriori vantaggi come spedizione gratuita o garanzie estese, ma il prezzo attuale è un affare da non perdere.

Iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia ed ErroriBomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.