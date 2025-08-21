Alla ricerca di un nuovo smartwatch ricco di funzionalità intelligenti, per monitorare l’attività fisica e il benessere e non solo? Sul Samsung Shop Online sono attive nuove offerte pensate per Samsung Galaxy Watch8, Galaxy Watch8 Classic e Galaxy Watch Ultra: grazie a un nuovo coupon e alle altre iniziative a disposizione, i prezzi di listino possono scendere in modo consistente. Vediamo come approfittarne.

Samsung Galaxy Watch8, Watch8 Classic e Watch Ultra (2025): qual è quello che fa per voi

La nuova gamma Wear OS di Samsung di quest’anno comprende tre modelli, presentati o rivisti proprio quest’estate: durante il recente Unpacked, il produttore sud-coreano ha infatti lanciato Galaxy Watch8 e Galaxy Watch8 Classic, ma ha anche rilanciato Galaxy Watch Ultra in una veste rinnovata, caratterizzata da una nuova colorazione a scelta (Titanium Blue) e da un raddoppio della memoria interna (da 32 a 64 GB).

La serie Galaxy Watch8 è la prima con a bordo Wear OS 6 e l’integrazione di Gemini, con l’assistente basato sull’intelligenza artificiale che permette di sfruttare i comandi vocali con linguaggio naturale per eseguire varie attività legate a salute e fitness in modo ancora più semplice e immediato. Il sistema operativo è abbinato alla One UI 8 Watch, arricchita delle funzioni Multi-Info Tiles (che offrono rapido accesso a metriche su salute, meteo, eventi e molto altro) e Now Bar (con notifiche a comparsa in primo piano, senza interruzioni, per le attività più importanti, similmente a quanto avviene sugli smartphone).

I Samsung Galaxy Watch8 integrano il sensore BioActive, che permette di catturare al meglio tutte le metriche legate alla salute per ottimizzare il monitoraggio del benessere personale. Grande attenzione è stata posta sul sonno, con la Guida al Sonno per tenere traccia della qualità del riposo, ma il monitoraggio risulta completo grazie al Punteggio energetico (con consigli personalizzati sulla routine quotidiana).

Quali sono le differenze tra Galaxy Watch8 e Galaxy Watch8 Classic? Il modello “normale” offre cassa di alluminio da 40 mm o da 44 mm, display Super AMOLED da 1,34 o 1,47 pollici e batteria da 325 mAh o 435 mAh (in base alla variante). Il secondo è dotato di ghiera girevole ed è disponibile nella sola versione con cassa in acciaio inossidabile da 46 mm e schermo da 1,34 pollici; la batteria sale a 445 mAh. Entrambi gli smartwatch sono mossi dal SoC Exynos W1000 a 3 nm, supportato da 2 GB di RAM e da 32 o 64 GB di memoria interna. Contrariamente a quanto avvenuto gli scorsi anni, questa volta Samsung ha optato per un linguaggio di design comune (“squircle“, con un mix tra quadrato e cerchio che punta a migliorare ergonomia e leggibilità)

Nonostante le indiscrezioni riguardanti un nuovo modello, durante l’Unpacked del mese scorso è arrivata solo una “rinfrescata” per Samsung Galaxy Watch Ultra. Lo smartwatch è arrivato in una nuova colorazione, denominata Titanium Blue, e con una memoria interna raddoppiata (da 32 a 64 GB). Non ci sono stati ulteriori cambiamenti, e può contare sulla cassa in titanio da 47 mm con display Super AMOLED da 1,5 pollici, sul SoC Exynos W1000 e sulla batteria da 590 mAh (con ricarica wireless da 10 W) già utilizzati in precedenza. Anche lui dispone di Wear OS 6 e One UI 8 Watch grazie all’aggiornamento rilasciato il mese scorso.

Coupon e non solo: le offerte Samsung per Galaxy Watch8, Watch8 Classic e Watch Ultra

Samsung Galaxy Watch8, Galaxy Watch8 e Galaxy Watch Ultra (in versione 2025) sono proposti a un prezzo di listino di partenza di 379 euro (40 mm, Bluetooth), 529 euro (46 mm, Bluetooth) e 699 euro (47 mm, LTE). Sul Samsung Shop Online e sulla Samsung Shop App avete però a disposizione alcune promozioni per portarveli a casa a cifre più interessanti: fino al 23 settembre 2025 (salvo esaurimento scorte o proroghe) è attivo un nuovo coupon che permette di risparmiare in pochi istanti il 15%.

Per sfruttarlo non dovete fare altro che aggiungere uno dei prodotti al carrello (Galaxy Watch8, Watch8 Classic o Watch Ultra) e digitare WATCHSPECIAL all’interno del campo dedicato ai codici promozionali. Oltre allo sconto immediato del 15% del coupon, potete ottenere uno sconto di un ulteriore 5% procedendo al pagamento tramite Samsung Pay: in questo modo potete scendere fino a rispettivamente 304,05 euro, 427,17 euro e 564,44 euro.

Se avete un usato da dare in permuta, potete considerare l’iniziativa di Trade-In, che offre fino alla fine di settembre una valutazione fino a 100 euro e 70 euro di sconto aggiuntivo a carrello. Se acquistate lo smartwatch insieme a uno dei nuovi pieghevoli, ossia Galaxy Z Fold7, Galaxy Z Flip7 e Galaxy Z Flip7 FE, potete ottenere altri 100 euro di sconto.

