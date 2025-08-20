La gamma di prodotti Tineco si arricchisce con l’arrivo del nuovo FLOOR ONE S7 Stretch Steam. Si tratta di un lavapavimenti a vapore senza fili che punta a garantire agli utenti la possibilità di pulire casa in modo ancora più semplice, con un sistema premium pensato per garantire flessibilità ed efficacia, riducendo i tempi di pulizia. Il nuovo modello è disponibile da subito, anche su Amazon. Andiamo a scoprirne i dettagli.

Le caratteristiche di FLOOR ONE S7 Stretch Steam

Il nuovo FLOOR ONE S7 Stretch Steam è dotato della tecnologia HyperStream a 140° C, per una pulizia in grado di eliminare germi e batteri e anche sciogliere macchie difficili senza dover ricorrere a detergenti chimici. Per pulire spazi bassi e difficili da raggiungere è possibile sfruttare il design Lay-flat a 180° che consente l’utilizzo della lavapavimenti in modo parallelo al suolo. Sfruttando i sensori integrati, inoltre, FLOOR ONE S7 Stretch Steam è in grado di regolare la potenza di aspirazione e l’erogazione dell’acqua in base alla necessità del momento.

Da segnalare anche il sistema DualBlock Anti-Tangle che previene grovigli e garantisce il mantenimento di prestazioni costanti da parte del dispositivo che include anche il sistema SilenDry, per un’asciugatura silenziosa, senza cattivi odori e con la massima igienizzazione. FLOOR ONE S7 Stretch Steam è pensato per garantire una pulizia completa di casa, anche grazie a un’autonomia di circa 80 minuti con una sola carica. Tutte le informazioni relative al funzionamento sono visibili sul display LED.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam è disponibile da subito, anche in Italia. Il nuovo modello della gamma del brand è ora acquistabile al prezzo consigliato di 699 euro. Il prodotto può essere acquistato anche su Amazon, tramite il link qui di sotto.

>> Acquista il Tineco FLOOR ONE S7 Stretch Steam su Amazon <<