Trovare un router WiFi 6 con doppia porta da 2.5G e un firmware flessibile come OpenWrt sotto la soglia dei 100€ è un’impresa quasi impossibile. Eppure, grazie alla campagna Back To School di AliExpress, il potente GL.iNet GL-MT6000 (Flint 2) diventa un’opzione concreta, raggiungendo un prezzo che ridefinisce il concetto di rapporto qualità-prezzo per il networking avanzato. Si tratta di un’opportunità eccezionale per chi cerca prestazioni di alto livello, sia per il gaming che per la gestione di una rete domestica complessa, senza spendere una fortuna. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che lo rendono un best-buy a questo prezzo.

GL.iNet GL-MT6000 (Flint 2): potenza MultiGig e flessibilità OpenWrt

Il GL.iNet GL-MT6000 (Flint 2) non è il classico router consumer, ma un dispositivo pensato per utenti esigenti. Il cuore del sistema è un potente processore MediaTek Quad-core a 2.0GHz, affiancato da 1 GB di RAM DDR4, una dotazione hardware che garantisce una gestione fluida anche con decine di dispositivi connessi simultaneamente e l’utilizzo di servizi esigenti come le VPN. La vera peculiarità, però, risiede nella connettività: oltre allo standard WiFi 6 (802.11ax) con velocità combinate fino a 6 Gbps, il Flint 2 si distingue per la sua dotazione di porte. Offre ben due porte Multi-Gig da 2,5G (una WAN e una LAN configurabile) e quattro porte Gigabit Ethernet, una configurazione ideale per sfruttare al massimo le connessioni in fibra ottica superiori a 1 Gigabit e per collegare dispositivi come NAS o PC da gaming ad altissima velocità.

Il software è un altro punto di forza. Basato su OpenWrt, offre una flessibilità senza pari. Gli utenti meno esperti possono contare sull’interfaccia semplice e intuitiva di GL.iNet, mentre i più smanettoni hanno accesso completo a tutte le funzionalità avanzate. Tra le feature più interessanti troviamo:

Supporto nativo per AdGuard Home , per bloccare pubblicità e tracker a livello di rete su tutti i dispositivi.

, per bloccare pubblicità e tracker a livello di rete su tutti i dispositivi. Prestazioni VPN eccezionali , con velocità che raggiungono i 900 Mbps con WireGuard e 190 Mbps con OpenVPN, perfette per proteggere la propria navigazione senza sacrificare la velocità.

, con velocità che raggiungono i e 190 Mbps con OpenVPN, perfette per proteggere la propria navigazione senza sacrificare la velocità. Gestione avanzata della rete, con QoS, rete ospiti e controllo parentale.

L’offerta Back To School su AliExpress: un prezzo imperdibile

Questa promozione rende il GL.iNet GL-MT6000 (Flint 2) un acquisto quasi obbligato per chiunque cerchi prestazioni di fascia alta. Il prezzo di listino di questo router si attesta solitamente sui 173,90€, mentre su Amazon in questo momento costa 159,90€. Tuttavia, in occasione della campagna Back To School su AliExpress, il prezzo crolla in modo vertiginoso. Utilizzando il codice sconto TTANDROID15 al momento del checkout, il costo finale scende all’incredibile cifra di 91,57€.

Questo si traduce in un risparmio di oltre 82€, pari a uno sconto effettivo di circa il 47% sul prezzo consigliato. Si tratta di un’offerta a tempo limitato, legata sia alla durata della campagna promozionale sia alla disponibilità del coupon. Nella confezione sono inclusi l’alimentatore (con spina EU e UK), un cavo Ethernet e il manuale d’uso. La spedizione è gestita direttamente da AliExpress.

