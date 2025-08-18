Il colosso dell’e-commerce AliExpress vuole celebrare il Ritorno a Scuola con una nuova promozione omonima, già attiva dalla mezzanotte di lunedì 18 agosto 2025 e che durerà fino alle 23:59 di mercoledì 27 agosto 2025.

La promo è ricchissima, proponendo sconti fino all’80% su tantissimi prodotti e, soprattutto, ricchi coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: come al solito, questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere veloci e accaparrarseli in tempo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e alcuni esempi di prodotti in offerta.

AliExpress – “Ritorno a Scuola”: tutti i dettagli della promo

Già dalla mezzanotte di lunedì 18 agosto 2025 e fino alle 23:59 di mercoledì 27 agosto 2025, sul portale di AliExpress è disponibile un’interessantissima promozione, messa in piedi dall’e-commerce cinese per aiutare ad affrontare al meglio ritorno dai banchi, chiamata Ritorno a scuola – Fino all’80% di sconto.

La promozione prevede sconti fino all’80% su tantissimi di prodotti (inclusi svariati smartwatch e tanti prodotti della categoria computer, anche di marchi blasonati), e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 2 e i 100 euro sul totale dell’ordine.

Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:

Coupon TTANDROID2 – per ottenere 2 euro di sconto su un ordine minimo di 10 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 10 euro Coupon TTANDROID3 – per ottenere 3 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 15 euro Coupon TTANDROID5 – per ottenere 5 euro di sconto su un ordine minimo di 30 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 30 euro Coupon TTANDROID10 – per ottenere 10 euro di sconto su un ordine minimo di 69 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 69 euro Coupon TTANDROID15 – per ottenere 15 euro di sconto su un ordine minimo di 99 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 99 euro Coupon TTANDROID25 – per ottenere 25 euro di sconto su un ordine minimo di 139 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 139 euro Coupon TTANDROID35 – per ottenere 35 euro di sconto su un ordine minimo di 199 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 199 euro Coupon TTANDROID45 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 269 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 269 euro Coupon TTANDROID55 – per ottenere 55 euro di sconto su un ordine minimo di 349 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 349 euro Coupon TTANDROID60 – per ottenere 60 euro di sconto su un ordine minimo di 429 euro

– per ottenere su un ordine minimo di 429 euro Coupon ITBTS100 – per ottenere 100 euro di sconto su un ordine minimo di 500 euro

Come anticipato, segnaliamo che i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.

Termini e condizioni della promozione “Ritorno a Scuola – Fino all’80% di sconto”

AliExpress informa che la promozione Ritorno a Scuola – Fino all’80% di sconto, attiva dalla mezzanotte di lunedì 18 agosto 2025 fino alle 23:59 di mercoledì 27 agosto 2025, prevede alcuni termini e condizioni:

Ogni coupon sconto può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.

I coupon sconto non sono validi per i prodotti virtuali.

I coupon sconto non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.

I coupon sconto sono limitati e possono esaurirsi.

Ecco alcuni prodotti in offerta per il Choice Day di AliExpress

Come anticipato, la promo Ritorno a Scuola – Fino all’80% di sconto consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti: ad esempio, troviamo in offerta mini PC, accessori, dispositivi indossabili, console, action cam e tanto altro.

Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.

Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.