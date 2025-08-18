Il colosso dell’e-commerce AliExpress vuole celebrare il Ritorno a Scuola con una nuova promozione omonima, già attiva dalla mezzanotte di lunedì 18 agosto 2025 e che durerà fino alle 23:59 di mercoledì 27 agosto 2025.
La promo è ricchissima, proponendo sconti fino all’80% su tantissimi prodotti e, soprattutto, ricchi coupon sconto esclusivi che permettono di risparmiare ulteriormente sul singolo ordine: come al solito, questi coupon non sono illimitati, quindi conviene cercare di essere veloci e accaparrarseli in tempo. Andiamo a scoprire tutti i dettagli e alcuni esempi di prodotti in offerta.
AliExpress – “Ritorno a Scuola”: tutti i dettagli della promo
Già dalla mezzanotte di lunedì 18 agosto 2025 e fino alle 23:59 di mercoledì 27 agosto 2025, sul portale di AliExpress è disponibile un’interessantissima promozione, messa in piedi dall’e-commerce cinese per aiutare ad affrontare al meglio ritorno dai banchi, chiamata Ritorno a scuola – Fino all’80% di sconto.
La promozione prevede sconti fino all’80% su tantissimi di prodotti (inclusi svariati smartwatch e tanti prodotti della categoria computer, anche di marchi blasonati), e alcuni coupon sconto esclusivi (da aggiungere nella pagina del carrello) che vi permetteranno di risparmiare tra i 2 e i 100 euro sul totale dell’ordine.
Questi coupon sono disponibili fino a esaurimento e possono essere applicati solo agli ordini idonei del periodo promozionale. Ecco, di seguito, la lista con tutti i coupon disponibili:
- Coupon TTANDROID2 – per ottenere 2 euro di sconto su un ordine minimo di 10 euro
- Coupon TTANDROID3 – per ottenere 3 euro di sconto su un ordine minimo di 15 euro
- Coupon TTANDROID5 – per ottenere 5 euro di sconto su un ordine minimo di 30 euro
- Coupon TTANDROID10 – per ottenere 10 euro di sconto su un ordine minimo di 69 euro
- Coupon TTANDROID15 – per ottenere 15 euro di sconto su un ordine minimo di 99 euro
- Coupon TTANDROID25 – per ottenere 25 euro di sconto su un ordine minimo di 139 euro
- Coupon TTANDROID35 – per ottenere 35 euro di sconto su un ordine minimo di 199 euro
- Coupon TTANDROID45 – per ottenere 45 euro di sconto su un ordine minimo di 269 euro
- Coupon TTANDROID55 – per ottenere 55 euro di sconto su un ordine minimo di 349 euro
- Coupon TTANDROID60 – per ottenere 60 euro di sconto su un ordine minimo di 429 euro
- Coupon ITBTS100 – per ottenere 100 euro di sconto su un ordine minimo di 500 euro
Come anticipato, segnaliamo che i coupon sono in quantità limitata e funzionano a prenotazione: pertanto potrebbero terminare prima della scadenza della promozione; inoltre, alcuni potrebbero risultare non più disponibili ma ritornare nei prossimi giorni.
Termini e condizioni della promozione “Ritorno a Scuola – Fino all’80% di sconto”
AliExpress informa che la promozione Ritorno a Scuola – Fino all’80% di sconto, attiva dalla mezzanotte di lunedì 18 agosto 2025 fino alle 23:59 di mercoledì 27 agosto 2025, prevede alcuni termini e condizioni:
- Ogni coupon sconto può essere utilizzato una volta per utente e si applica a tutti gli ordini spediti in Italia.
- I coupon sconto non sono validi per i prodotti virtuali.
- I coupon sconto non possono essere utilizzati in combinazione con altre promozioni.
- I coupon sconto sono limitati e possono esaurirsi.
Apple iPhone 16 Pro Max, 256GB
Ecco alcuni prodotti in offerta per il Choice Day di AliExpress
Come anticipato, la promo Ritorno a Scuola – Fino all’80% di sconto consente di risparmiare sul prezzo d’acquisto di tantissimi prodotti: ad esempio, troviamo in offerta mini PC, accessori, dispositivi indossabili, console, action cam e tanto altro.
- Action Cam Insta360 X5 (Pack standard) – Spedizione da: Francia – in promo a 434,76 euro con coupon sconto TTANDROID60
- Console Nintendo Switch 2 (con Mario Kart World) – Spedizione da: Spagna – in promo a 408,99 euro con coupon sconto ITBTS100
- CPU AMD Ryzen 7 9800X3D (senza dispositivo di raffreddamento) – Spedizione da: Spagna – in promo a 363,60 euro con coupon sconto TTANDROID55
- Mini PC ACEMAGIC S3A (AMD Ryzen 7 5825U, 16 GB RAM, 512 GB SSD) – Spedizione da: Germania – in promo a 228,59 euro con coupon sconto TTANDROID45
- Smartwatch Apple Watch Series 10 (46 mm, Wi-Fi, Alluminio, Black) – Spedizione da: Spagna – in promo a 291,97 euro con coupon sconto TTANDROID45
- Smartwatch Amazfit Balance (Midnight) – Spedizione da: Spagna – in promo a 115,31 euro con coupon sconto TTANDROID25
- Tavoletta grafica XPPen Magic Note Pad (Oro) – Spedizione da: Italia – in promo a 252,79 euro con coupon sconto TTANDROID45
- Lavapavimenti Tineco Floor One S5 Combo a 205€ invece di 439€ usando i coupon IFPPUBBZ e TINECOAUG50
- Tablet OnePlus Pad 2 a 285,45€ invece di 399€ usando il coupon TTANDROID35
- Tablet OnePlus Pad 3 a 378,99€ invece di 499€ usando il coupon TTANDROID60
- Robot aspirapolvere JONR Robot con mop rotanti di cui uno estensibile e 8k Pa a 197,84€ invece di 499€ col coupon TTANDROID35
- Smartphone economico CMF Phone 1 a 138,99€ invece di 199€
Tutte le offerte della promo Ritorno a Scuola – Fino all’80% di sconto di AliExpress
Ricordiamo infine che con AliExpress è possibile usufruire dei resi gratuiti con rimborso, delle spedizioni di merce da magazzini in Europa per consegne più veloci, della possibilità di pagare i beni acquistati con PayPal (anche in 3 rate, senza interessi) e di tantissime iniziative interessanti nell’app.
Il tutto, condito con i prezzi super competitivi e il risparmio garantito dalle promo che mette in piedi il colosso dell’e-commerce. Per maggiori informazioni, potete visitare la sezione dedicata a spedizioni, resi, consegne e metodi di pagamento sul sito di AliExpress.
I nostri contenuti da non perdere:
- 🔝 Importante: Recensione EcoFlow WAVE 3, il climatizzatore portatile per un'estate al fresco
- 💰 Risparmia sulla tecnologia: segui Prezzi.Tech su Telegram, il miglior canale di offerte
- 🏡 Seguici anche sul canale Telegram Offerte.Casa per sconti su prodotti di largo consumo