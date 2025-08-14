Apple Mac mini M4 ha conquistato il mercato desktop con uno sconto del 18% che lo porta a 599€ su Amazon invece di 729€, risparmiando ben 130€ sul prezzo di listino. Questo desktop ultracompatto con chip M4, 16 GB di RAM e 256 GB di SSD dimostra che le dimensioni contano poco quando si parla di prestazioni. Con le sue misure di appena 12,7 cm per lato, il nuovo Mac mini è diventato il 60% più piccolo rispetto al modello precedente, eppure racchiude una potenza di calcolo impressionante che sfida dispositivi ben più ingombranti.

Mac mini M4: potenza da workstation in formato tascabile

Il cuore pulsante di questo Mac mini è il rivoluzionario chip Apple M4 con architettura a 10 core (4 performance core e 6 efficiency core), abbinato a una GPU 10-core e un Neural Engine 16-core per l’elaborazione dell’intelligenza artificiale. Questa configurazione offre un incremento prestazionale fino al 50% sulla CPU e 4 volte superiore sulla GPU rispetto alla generazione M2, posizionandolo ai vertici dei benchmark consumer.

La memoria unificata da 16 GB garantisce fluidità anche nei multitasking più intensi, mentre l’SSD da 256 GB assicura tempi di avvio e caricamento delle applicazioni fulminei. Il sistema di raffreddamento passivo mantiene temperature ottimali con una ventola praticamente silenziosa che opera a soli 1000 RPM in idle, risultando inudibile anche durante l’utilizzo quotidiano.

La connettività è stata completamente ripensata: tre porte Thunderbolt 4 sul retro per trasferimenti fino a 40 Gbps, due porte USB-C frontali per comodità d’accesso, porta HDMI 2.1 per monitor 8K, Gigabit Ethernet (configurabile a 10Gb) e jack audio da 3,5mm con supporto per cuffie ad alta impedenza. Supporta fino a tre monitor esterni simultaneamente con risoluzioni fino a 6K.

Offerta imperdibile: 130€ di risparmio immediato

Amazon propone attualmente Mac mini M4 a 599€ con uno sconto del 18% rispetto al prezzo consigliato di 729€, garantendo un risparmio di 130€. L’offerta include la spedizione gratuita e la possibilità di resi gratuiti, oltre al supporto per il pagamento rateale tramite Cofidis.

