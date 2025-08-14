Chi cerca cuffie gaming wireless di qualità senza spendere una fortuna trova in ASUS ROG Delta S Wireless una risposta convincente. Queste cuffie, con prezzo consigliato fissato a 209,90€, sono ora disponibili su Amazon a 119,90€ con uno sconto del 43% che rappresenta un’opportunità interessante per entrare nel mondo dell’audio gaming professionale senza compromessi.

La doppia connettività 2.4GHz e Bluetooth 5.0, i driver Essence da 50mm e l’autonomia fino a 25 ore rendono questo headset ASUS una scelta versatile per PC, console e dispositivi mobili. Vediamo nel dettaglio cosa offre questo modello della gamma ROG.

Specifiche tecniche e caratteristiche ASUS ROG Delta S Wireless

Le ASUS ROG Delta S Wireless si distinguono per la loro doppia modalità di connessione wireless che permette di utilizzarle sia tramite dongle USB-C a 2.4GHz per gaming a bassa latenza, sia via Bluetooth 5.0 per dispositivi mobili. La portata del segnale wireless raggiunge i 25 metri, garantendo libertà di movimento durante le sessioni di gioco.

Il cuore audio è rappresentato dai driver ASUS Essence da 50mm con design ermetico delle camere che assicura un suono bilanciato e coinvolgente. La tecnologia ROG Hyper-Grounding utilizza un circuito stampato multistrato per eliminare le interferenze elettromagnetiche, garantendo un audio puro e privo di disturbi.

Il sistema di microfoni AI Beamforming con AI Noise Cancelation è certificato Discord e TeamSpeak e riduce fino al 95% di oltre 500 milioni di tipi di rumori di fondo, dalle voci esterne ai click di mouse e tastiera. Questo sistema preserva le armoniche vocali per una comunicazione cristallina durante il gaming.

Dal punto di vista del comfort, pesano appena 318 grammi e utilizzano cuscinetti auricolari ergonomici a forma di D che si adattano alla forma naturale delle orecchie, riducendo del 20% le aree di contatto. Sono inclusi sia i cuscinetti ROG Hybrid in tessuto traspirante che quelli in pelle proteica per l’isolamento acustico.

L’autonomia è uno dei punti di forza: la ricarica rapida offre 3 ore di utilizzo con soli 15 minuti di carica, mentre la batteria completa garantisce fino a 25 ore di gaming continuo.

Offerta Amazon: sconto del 43% sul prezzo originale

Su Amazon le ASUS ROG Delta S Wireless sono attualmente proposte a 119,90€ invece del prezzo di listino di 209,90€, con un risparmio di 90€ pari al 43% di sconto. Il prodotto è venduto e spedito direttamente da Amazon con spedizione gratuita e possibilità di reso gratuito entro 30 giorni.

L’offerta include tutti gli accessori originali: le cuffie, i cuscinetti ROG Hybrid aggiuntivi, l’adattatore da USB-C a USB 2.0 per la compatibilità con PlayStation 4/5 e Nintendo Switch, e la documentazione. La compatibilità multipiattaforma copre PC, Mac, PlayStation 5, Nintendo Switch e dispositivi mobili.

Le recensioni degli utenti Amazon mostrano una valutazione media di 4,3 stelle su 5 con oltre 900 recensioni, evidenziando la qualità costruttiva, l’audio bilanciato, il comfort prolungato e l’eccellente durata della batteria. Molti utenti sottolineano la praticità della doppia connettività wireless e l’efficacia del sistema di cancellazione del rumore AI.

Per rimanere sempre aggiornati sulle migliori offerte tecnologiche, iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le promozioni più interessanti, e a ErroriBomba per non perdere errori di prezzo e sconti incredibili su qualsiasi categoria di prodotto.