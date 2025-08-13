Trovare una Smart TV 4K da 43 pollici a un prezzo inferiore ai 150€ sembra un’utopia, ma oggi Amazon sovverte le regole con un’offerta a dir poco imperdibile. MEDION TV 43 pollici (MD 843200), un televisore completo e moderno, è protagonista di una promozione imperdibile grazie a un coupon da 120€ che ne abbatte il prezzo, portandolo a un minimo storico assoluto. Si tratta di un’opportunità eccezionale per chi desidera aggiornare il proprio salotto o la camera da letto con un pannello di qualità senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo televisore un vero affare a queste condizioni.

Medion TV 4K: qualità UHD e funzioni smart a un prezzo imbattibile

MEDION TV 43 pollici si presenta con un pannello da 108 cm con risoluzione 4K Ultra HD (3840×2160 pixel), capace di offrire immagini nitide e dettagliate. Il supporto alla tecnologia HDR10 (High Dynamic Range) migliora ulteriormente la qualità visiva, garantendo contrasti più profondi e una gamma cromatica più realistica e vibrante. Questo significa che film, serie TV e contenuti in streaming appariranno più vividi e coinvolgenti.

Il cuore pulsante del sistema è la piattaforma smart VIDAA, un’interfaccia rapida e intuitiva che dà accesso immediato a tutte le principali applicazioni di streaming. Sono preinstallate e pronte all’uso app come Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, YouTube e molte altre disponibili sullo store dedicato. La connettività è completa e al passo con i tempi, come dimostrano le seguenti specifiche:

Pannello: 43 pollici LED, risoluzione 4K UHD, HDR10

43 pollici LED, risoluzione 4K UHD, HDR10 Sintonizzatori: Triplo tuner DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2 (pienamente compatibile con il nuovo standard digitale terrestre)

Triplo tuner DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2 (pienamente compatibile con il nuovo standard digitale terrestre) Connettività: Wi-Fi integrato, Bluetooth , 3 porte HDMI, 2 porte USB

Wi-Fi integrato, , 3 porte HDMI, 2 porte USB Funzioni smart: Piattaforma VIDAA, HbbTV, PVR ready per la registrazione dei programmi su memoria USB

La presenza del Bluetooth è un valore aggiunto notevole in questa fascia di prezzo, consentendo di collegare senza fili soundbar, cuffie o altri dispositivi audio.

L’offerta su Amazon: coupon e prezzo finale

L’offerta è disponibile su Amazon e si rivela estremamente vantaggiosa. Il prezzo di listino della MEDION TV 43 pollici Smart TV 4K è di 269,95€. Tuttavia, direttamente nella pagina del prodotto è possibile attivare un coupon sconto del valore di 120€. Applicando questo buono al momento del checkout, il prezzo finale scende all’incredibile cifra di soli 149,95€.

Si tratta di un risparmio netto di 120€, che si traduce in uno sconto effettivo di oltre il 44% sul prezzo originale. La spedizione è gestita dalla logistica di Amazon, garantendo consegne rapide e gratuite per tutti gli abbonati al servizio Prime. È importante ricordare che coupon di questo tipo hanno una durata limitata e possono esaurirsi rapidamente, pertanto si consiglia di approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione.

Iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech ed ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.