Trovare una Smart TV 4K da 43 pollici a un prezzo inferiore ai 150€ sembra un’utopia, ma oggi Amazon sovverte le regole con un’offerta a dir poco imperdibile. MEDION TV 43 pollici (MD 843200), un televisore completo e moderno, è protagonista di una promozione imperdibile grazie a un coupon da 120€ che ne abbatte il prezzo, portandolo a un minimo storico assoluto. Si tratta di un’opportunità eccezionale per chi desidera aggiornare il proprio salotto o la camera da letto con un pannello di qualità senza svuotare il portafoglio. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche che rendono questo televisore un vero affare a queste condizioni.

Medion TV 4K: qualità UHD e funzioni smart a un prezzo imbattibile

MEDION TV 43 pollici si presenta con un pannello da 108 cm con risoluzione 4K Ultra HD (3840×2160 pixel), capace di offrire immagini nitide e dettagliate. Il supporto alla tecnologia HDR10 (High Dynamic Range) migliora ulteriormente la qualità visiva, garantendo contrasti più profondi e una gamma cromatica più realistica e vibrante. Questo significa che film, serie TV e contenuti in streaming appariranno più vividi e coinvolgenti.

Il cuore pulsante del sistema è la piattaforma smart VIDAA, un’interfaccia rapida e intuitiva che dà accesso immediato a tutte le principali applicazioni di streaming. Sono preinstallate e pronte all’uso app come Netflix, Prime Video, Disney+, DAZN, YouTube e molte altre disponibili sullo store dedicato. La connettività è completa e al passo con i tempi, come dimostrano le seguenti specifiche:

  • Pannello: 43 pollici LED, risoluzione 4K UHD, HDR10
  • Sintonizzatori: Triplo tuner DVB-T2 HD, DVB-C, DVB-S2 (pienamente compatibile con il nuovo standard digitale terrestre)
  • Connettività: Wi-Fi integrato, Bluetooth, 3 porte HDMI, 2 porte USB
  • Funzioni smart: Piattaforma VIDAA, HbbTV, PVR ready per la registrazione dei programmi su memoria USB

La presenza del Bluetooth è un valore aggiunto notevole in questa fascia di prezzo, consentendo di collegare senza fili soundbar, cuffie o altri dispositivi audio.

L’offerta su Amazon: coupon e prezzo finale

L’offerta è disponibile su Amazon e si rivela estremamente vantaggiosa. Il prezzo di listino della MEDION TV 43 pollici Smart TV 4K è di 269,95€. Tuttavia, direttamente nella pagina del prodotto è possibile attivare un coupon sconto del valore di 120€. Applicando questo buono al momento del checkout, il prezzo finale scende all’incredibile cifra di soli 149,95€.

Si tratta di un risparmio netto di 120€, che si traduce in uno sconto effettivo di oltre il 44% sul prezzo originale. La spedizione è gestita dalla logistica di Amazon, garantendo consegne rapide e gratuite per tutti gli abbonati al servizio Prime. È importante ricordare che coupon di questo tipo hanno una durata limitata e possono esaurirsi rapidamente, pertanto si consiglia di approfittarne il prima possibile per non perdere l’occasione.

Acquista MEDION TV 43 pollici Smart TV 4K su Amazon a 149,95€ invece di 269,95€

