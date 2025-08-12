Il momento giusto per portare il cinema in casa con una diagonale da 75 pollici è finalmente arrivato. Dopo un lancio a 1.099€ e un assestamento intorno agli 850€, LG webOS UHD AI UA75 TV 75 pollici tocca oggi il suo prezzo minimo storico su Amazon, rappresentando un’opportunità eccezionale per chi cerca un televisore di grandi dimensioni senza compromessi sulla qualità. Questo modello, appartenente alla gamma 2025, unisce un pannello enorme a caratteristiche tecniche di ultima generazione, il tutto a un prezzo che lo rende estremamente competitivo. Analizziamo nel dettaglio le sue caratteristiche e i termini dell’offerta.

LG UA75: intelligenza artificiale e qualità cinematografica

Il cuore pulsante di questo LG UA75 è il nuovo processore α7 4K Gen8 con AI, un chip potente e intelligente progettato per ottimizzare ogni singolo frame. Grazie alla sua capacità di elaborazione, il processore migliora la nitidezza e la profondità delle immagini, mentre la funzione Super Upscaling 4K lavora per incrementare la risoluzione dei contenuti a definizione inferiore, restituendo dettagli più nitidi e brillanti. L’esperienza visiva è ulteriormente arricchita dal supporto a HDR10 Pro e dalla Filmmaker Mode, che permette di visualizzare i film con colori e luminosità fedeli alla visione originale del regista.

Sul fronte smart, il sistema operativo webOS con AI si conferma una piattaforma fluida, intuitiva e ricca di applicazioni. Una delle caratteristiche più interessanti è il programma webOS Re:New, che garantisce 5 anni di aggiornamenti del sistema operativo, assicurando longevità e sicurezza al televisore. Anche i videogiocatori troveranno pane per i loro denti grazie al supporto VRR (Variable Refresh Rate) fino a 4K@60Hz e al Game Optimizer, che riducono tearing e latenza per un’esperienza di gioco fluida.

Le specifiche chiave includono:

Schermo : 75 pollici con risoluzione 4K Ultra HD

: 75 pollici con risoluzione 4K Ultra HD Processore : α7 4K Gen8 con AI e Super Upscaling

: α7 4K Gen8 con AI e Super Upscaling HDR : HDR10 Pro e Filmmaker Mode

: HDR10 Pro e Filmmaker Mode Gaming : VRR 4K@60Hz, Game Optimizer, supporto a servizi di cloud gaming

: VRR 4K@60Hz, Game Optimizer, supporto a servizi di cloud gaming Sistema Operativo : webOS con AI e programma Re:New (5 anni di update)

: webOS con AI e programma Re:New (5 anni di update) Connettività: Wi-Fi, porte HDMI

Un’offerta da non lasciarsi sfuggire

L’occasione diventa ancora più interessante analizzando i dettagli economici. Il prezzo di listino consigliato per LG webOS UHD AI UA75 TV 75 pollici è di 1.099,00€. Oggi, grazie a una promozione a tempo limitato, è possibile acquistarlo su Amazon al prezzo eccezionale di 720,00€. Si tratta di un risparmio netto di 379,00€, che corrisponde a uno sconto del 34% sul prezzo originale. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon, garantendo così una consegna rapida e un’assistenza clienti affidabile. L’offerta è soggetta a esaurimento scorte, pertanto è consigliabile agire rapidamente per non perdere questa opportunità. Si segnala che il Telecomando Puntatore non è incluso e va acquistato separatamente per sfruttare appieno le funzioni vocali AI.

