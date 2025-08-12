Arrivate da pochissimo sul mercato a un prezzo di listino di quasi 70€, le cuffie Baseus EH10 NC sono protagoniste oggi di un crollo di prezzo senza precedenti che le porta al loro minimo storico assoluto. Si tratta di un’opportunità davvero notevole per acquistare un paio di cuffie wireless dotate di cancellazione attiva del rumore e un’autonomia da record a una frazione del loro valore. Con uno sconto così aggressivo, l’offerta è destinata a durare pochissimo. Analizziamo nel dettaglio le caratteristiche di un prodotto che, a questo prezzo, diventa un vero e proprio best-buy.

Baseus EH10 NC: cancellazione del rumore e 80 ore di autonomia

Le cuffie Baseus EH10 NC si distinguono nel mercato per alcune caratteristiche tecniche solitamente riservate a modelli di fascia ben più alta. Il punto di forza principale è senza dubbio la tecnologia di cancellazione attiva del rumore ibrida e adattiva (ANC) da 45dB. Questa funzione permette di isolarsi efficacemente dai rumori ambientali, rendendo le cuffie ideali per chi viaggia, lavora in ambienti affollati o semplicemente desidera concentrarsi sulla propria musica senza distrazioni. Il sistema adattivo regola l’intensità della cancellazione in base al contesto, garantendo sempre la migliore esperienza d’ascolto possibile.

Un altro aspetto che le rende quasi uniche è l’incredibile autonomia. La batteria integrata consente fino a 80 ore di riproduzione con la cancellazione del rumore disattivata e ben 55 ore con ANC attivo. Questi numeri si traducono in settimane di utilizzo moderato senza mai doversi preoccupare della ricarica. La connettività è affidata al moderno standard Bluetooth 6.0, che assicura una connessione stabile, a basso consumo energetico e con una latenza ridotta. Il design on-ear, infine, è stato studiato per garantire comfort anche durante sessioni di utilizzo prolungate.

Cancellazione del rumore : 45dB Adaptive Hybrid ANC

: Connettività : Bluetooth 6.0

: Autonomia : Fino a 80 ore (ANC off), 55 ore (ANC on)

: Fino a (ANC off), (ANC on) Design : On-ear, confortevole

: On-ear, confortevole Colore: Bianco

Un crollo di prezzo di oltre il 70% su amazon

L’offerta attualmente attiva su Amazon rende le Baseus EH10 NC un acquisto quasi obbligato per chi cerca queste specifiche. Il prezzo di listino, fissato al lancio a 69,99€, crolla oggi alla cifra record di soli 19,99€. Si tratta di un risparmio netto di ben 50€, che corrisponde a uno sconto superiore al 71%. È molto raro assistere a ribassi così importanti su prodotti appena lanciati sul mercato, specialmente con una scheda tecnica di questo livello.

L’offerta è disponibile per la colorazione bianca e, data l’entità dello sconto, è molto probabile che le scorte a disposizione siano limitate. Per questo motivo, chi fosse interessato dovrebbe agire rapidamente per non perdere l’occasione. A questo prezzo, le Baseus EH10 NC non hanno praticamente rivali, offrendo funzionalità premium a un costo inferiore a quello di molti modelli base senza cancellazione del rumore.

