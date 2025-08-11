Un’occasione d’oro su Amazon per la sicurezza domestica: due telecamere Imou 2K al prezzo di una grazie al codice promozionale. La telecamera Wi-Fi da esterno Imou Cell 3C, normalmente venduta a 49,99€, è già scontata a 34,99€, ma con l’offerta speciale potete raddoppiare la protezione senza raddoppiare la spesa. Un’opportunità imperdibile per chi cerca una soluzione di videosorveglianza affidabile, completamente senza fili e con batteria a lunga durata.

Imou Cell 3C: sorveglianza 2K senza compromessi

La telecamera Imou Cell 3C rappresenta un’eccellente soluzione per la sicurezza esterna grazie alle sue caratteristiche tecniche di alto livello. Dotata di risoluzione 3MP (2K), offre immagini nitide e dettagliate che permettono di identificare chiaramente persone e oggetti fino a 10 metri di distanza. La qualità video è impressionante sia di giorno che di notte, grazie alla visione notturna a colori resa possibile dai faretti LED integrati.

L’aspetto più apprezzabile di questo dispositivo è la sua completa indipendenza dai cavi: funziona al 100% senza fili grazie alla batteria da 5000 mAh che garantisce un’autonomia di diversi mesi con un utilizzo normale. La ricarica avviene tramite porta USB-C standard e potete anche abbinarla a un pannello solare (venduto separatamente) per un’alimentazione potenzialmente infinita.

Sul fronte della sicurezza, la Cell 3C integra un sensore di movimento PIR abbinato a un sistema di rilevamento umano basato sull’intelligenza artificiale. Questa combinazione riduce drasticamente i falsi allarmi, attivando notifiche solo quando viene rilevata effettivamente una persona. In caso di intrusione, la telecamera può attivare automaticamente una sirena integrata e accendere i faretti per scoraggiare potenziali intrusi.

La protezione IP66 garantisce resistenza alle intemperie, permettendo alla telecamera di funzionare regolarmente da -20°C a +50°C. Inoltre, la modalità privacy consente di disattivare temporaneamente la sorveglianza quando desiderate più riservatezza.

Offerta speciale: due telecamere al prezzo di una

L’Imou Cell 3C è attualmente disponibile su Amazon a 34,99€ invece di 49,99€, con uno sconto del 30% sul prezzo di listino. Ma la vera occasione è il codice promozionale KW67B6GM che vi permette di ottenere due telecamere pagando solo una: un risparmio del 50% sul secondo dispositivo.

Per sfruttare questa offerta eccezionale, dovete:

Aggiungere due telecamere Imou Cell 3C al carrello Inserire il codice KW67B6GM al momento del checkout Completare l’acquisto pagando solo una telecamera

Questo significa che potrete proteggere due aree della vostra casa (ad esempio ingresso principale e retro) con un investimento minimo, ottenendo un sistema di sorveglianza completo a un prezzo imbattibile. L’archiviazione delle registrazioni può avvenire su scheda microSD (fino a 256GB, venduta separatamente) o sul cloud Imou.

Per non perdere altre offerte simili, iscrivetevi al canale Telegram PrezziTech per ricevere in tempo reale le migliori offerte sulla tecnologia https://t.me/prezzitech ed ErroriBomba https://t.me/erroribomba per errori di prezzo o sconti incredibili su qualsiasi prodotto.