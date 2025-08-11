Trovare un TV Mini-LED da 65 pollici di ultima generazione con uno sconto così importante è un evento raro. Quando l’offerta include un ulteriore sconto automatico al checkout, l’occasione diventa semplicemente imperdibile. È esattamente quello che sta accadendo con Hisense 65U72Q PRO su Amazon, un modello del 2025 che crolla al suo prezzo minimo storico assoluto, offrendo una tecnologia premium a un costo da fascia media. Questa promozione rappresenta un’opportunità eccezionale per chi desidera fare un salto di qualità nel proprio intrattenimento domestico, che sia per il cinema o per il gaming di ultima generazione. Analizziamo insieme le specifiche che rendono questo televisore un vero affare.

Hisense 65U72Q PRO: mini-LED e 165Hz per un’esperienza da top di gamma

Hisense 65U72Q PRO è un televisore che punta dritto alla fascia alta del mercato, a partire dal suo pannello. Parliamo di un display da 65 pollici con tecnologia Mini-LED e risoluzione 4K, una combinazione che garantisce neri profondi, un contrasto eccellente (rapporto 5000:1) e una luminosità di picco capace di esaltare i contenuti HDR. Supporta i formati più avanzati come Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive, che regolano dinamicamente l’immagine in base alla luce ambientale.

Il vero punto di forza, soprattutto per i videogiocatori, è la frequenza di aggiornamento. Il pannello supporta una refresh rate variabile che arriva fino a 165Hz, una caratteristica rara in questa fascia di prezzo, resa possibile dalla modalità 165Hz Game Mode Ultra. Il cuore del sistema è il processore MediaTek Pentonic 800, che assicura la massima fluidità al sistema operativo VIDAA U9, ricco di app e veloce nella navigazione. L’esperienza è completata da un comparto audio di tutto rispetto: un sistema Dolby Atmos 2.1.2 con subwoofer integrato per un suono immersivo e potente. A chiudere il cerchio troviamo la comodità dei comandi vocali grazie ad Alexa Built-in.

Un prezzo mai visto con lo sconto extra al checkout

L’offerta su Amazon per Hisense 65U72Q PRO è una delle più aggressive viste finora. Il prezzo di listino di questo modello è di 1.099€, ma attualmente è proposto sulla pagina prodotto a 879,90€. Il vero vantaggio, però, si sblocca nella fase finale dell’acquisto: direttamente nel carrello, Amazon applica in automatico un ulteriore sconto di 158,73€.

Questo porta il prezzo finale a soli 721,17€, una cifra incredibile per un televisore con queste specifiche. Il risparmio totale ammonta a quasi 378€ rispetto al prezzo di lancio, con uno sconto reale del 34,4%. L’offerta è valida per il prodotto venduto e spedito da Amazon, con tutti i vantaggi legati alla spedizione Prime e all’assistenza clienti. Data l’eccezionalità dello sconto, è probabile che le scorte siano limitate.

