La battaglia nel campo dell’intelligenza artificiale si fa sempre più serrata: da una parte c’è Google con Gemini e AI Mode, dall’altra OpenAI che ha appena annunciato l’aggiornamento di ChatGPT al modello GPT-5 e tra i due litiganti si inserisce xAI di Elon Musk con Grok, il cui generatore di video Grok Imagine è appena diventato gratis per tutti.

Grok Imagine gratis per tutti nell’app Grok

Sono passati appena due giorni da quando vi abbiamo parlato in modo approfondito del nuovo strumento Grok Imagine, ovvero il generatore di immagini e video di Grok, l’intelligenza artificiale facente capo a Elon Musk. Alla stregua di altri strumenti simili già proposti dalla concorrenza, Grok Imagine rende possibile creare immagini e video di pochi secondi sulla base di prompt testuali oppure previo caricamento di contenuti visivi da cui partire.

A dirla tutta, nei giorni scorsi il nuovo generatore di immagini e video di Musk ha fatto parlare di sé soprattutto per un altro motivo: attraverso la modalità “Spicy” (“Piccante”), gli utenti hanno la possibilità di creare contenuti NSFW (Not Safe For Work), comprese immagini di nudo o a sfondo sessuale. La situazione ci ha messo pochissimo tempo a degenerare, portando alla proliferazione di contenuti deepfake a sfondo sessuale di diverse celebrità.

Per fortuna, quest’oggi possiamo parlarne anche per altri motivi: nella serata del 7 agosto, xAI ha annunciato su X che lo strumento Grok Imagine è ufficialmente disponibile per tutti in modo gratuito all’interno dell’app di Grok per dispositivi Android e iOS. Il suo utilizzo è molto semplice: per prima cosa occorre generare o caricare un’immagine, dopodiché l’app mostra un tasto per convertirla subito in video.

Grok Imagine is now free for everyone in the Grok app try it today and share your creations with us in the replies. something magical might happen ✨ pic.twitter.com/9YOIpIwgrb — X (@X) August 7, 2025

In sede di annuncio, l’azienda ha invitato gli utenti a provare subito lo strumento e a condividere le proprie migliori creazioni nelle risposte e gli utenti hanno risposto prontamente all’invito.