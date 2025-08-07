Come da programma, OpenAI ha appena annunciato GPT-5, il nuovo modello di intelligenza artificiale più intelligente, veloce e utile di sempre lanciato dall’azienda che punta forte sul fatto che ora il modello è dotato di “pensiero”. I miglioramenti investono tanti ambiti, inclusa la sicurezza.

Presentiamo GPT-5, il nostro miglior sistema di intelligenza artificiale di sempre. GPT-5 rappresenta un significativo balzo in avanti in termini di intelligenza rispetto a tutti i nostri modelli precedenti, offrendo prestazioni all’avanguardia in ambiti come programmazione, matematica, scrittura, salute, percezione visiva e altro ancora. È un sistema unificato che sa quando rispondere rapidamente e quando riflettere più a lungo per fornire risposte di livello esperto. GPT-5 è disponibile per tutti gli utenti, con gli abbonati Plus che ottengono un utilizzo maggiore e gli abbonati Pro che hanno accesso a GPT-5 Pro, una versione con ragionamento esteso per risposte ancora più complete e accurate.

GPT-5 di OpenAI è ufficiale

Come anticipato in apertura, OpenAI ha da poco annunciato il nuovo modello GPT-5, nato per essere un “sistema unificato” con un modello intelligente (ma al contempo efficiente) che vuole cercare di rispondere alla maggior parte delle domande che gli vengono poste, un modello di ragionamento più approfondito (ovvero GPT-5 Thinking) per i task più complessi e un meccanismo di decisione del modello da utilizzare in tempo reale, in base a dove sta andando a parare la conversazione.

GPT-5 supera tutti i modelli precedenti dal punto di vista dei benchmark e per quanto concerne la velocità ma, al contempo, risulta utile per le richieste inerenti al “mondo reale”: il team di sviluppo si è infatti concentrato nella risoluzione delle cosiddette “allucinazioni”, nel miglioramento dell’esecuzione delle istruzioni e nella minimizzazione dell’adulazione (ovvero quel bisogno spasmodico del modello di fornire una risposta, anche se totalmente inventata, pur di essere “ricompensato”).

I miglioramenti investono svariati ambiti:

Codifica – Miglioramenti nella generazione di front-end complessi e nel debug di repository più grandi. Il modello è in grado di creare siti Web, app e giochi “accattivanti” e che siano facilmente utilizzabili, curando anche la parte visiva (trovate qua un comunicato dedicato alla disponibilità di GPT-5 per gli sviluppatori).

– Miglioramenti nella generazione di front-end complessi e nel debug di repository più grandi. Il modello è in grado di creare siti Web, app e giochi “accattivanti” e che siano facilmente utilizzabili, curando anche la parte visiva (trovate qua un comunicato dedicato alla disponibilità di GPT-5 per gli sviluppatori). Creatività – Il nuovo modello migliora sensibilmente nelle capacità di scrittura e traduzione, oltre che nelle capacità creative. È inoltre in grado di gestire i testi che presentano ambiguità strutturali in modo più affidabile. Mettendo tutto ciò insieme, il modello può aiutare gli utenti nella stesura (e nella modifica) di report, e-mail, promemoria e altro ancora.

– Il nuovo modello migliora sensibilmente nelle capacità di scrittura e traduzione, oltre che nelle capacità creative. È inoltre in grado di gestire i testi che presentano ambiguità strutturali in modo più affidabile. Mettendo tutto ciò insieme, il modello può aiutare gli utenti nella stesura (e nella modifica) di report, e-mail, promemoria e altro ancora. Mondo della salute – GPT-5 migliora anche nella gestione delle domande inerenti alla salute, una delle tipologie di domande più poste dagli utenti. Rispetto ai modelli precedenti, il nuovo arrivato agisce come un “partner di pensiero attivo”, segnalando potenziali preoccupazioni e ponendo domande per comprendere meglio il contesto e fornire la risposta più utile per l’utente.

Miglioramenti sul fronte delle prestazioni

Il nuovo modello di OpenAI, nella sua versione “Pro”, ha raggiunto prestazioni di rilievo nei benchmark accademici in ambiti quali matematica, programmazione, percezione visiva e salute: in matematica ha stabilito un nuovo stato dell’arte ottenendo il 94,6% su AIME 2025 (senza tools); in programmazione ha raggiunto il 74,9% su SWE-bench Verified e l’88% su Aider Polyglot; in comprensione multimodale ha raggiunto l’84,2% su MMMU e in salute ha raggiunto il 46,2% su HealthBench Hard; grazie al ragionamento esteso, ha inoltre ottenuto un nuovo stato dell’arte su GPQA (punteggio pari all’88,4%).

Il modello ha ben figurato anche nei benchmark multimodali (ragionamento visivo, video, spaziale e scientifico), permettendo a ChatGPT di ragionare in modo più accurato su tutto ciò che coinvolge immagini e altri input non testuali (ad esempio grafici, presentazioni e diagrammi). GPT-5 risulta anche il modello con le migliori performance sul fronte delle valutazioni economiche o sui compiti per cui serve una conoscenza complessa.

Maggiore velocità con minore tempo di riflessione (e quindi con l’utilizzo di meno risorse): è questo l’obiettivo raggiunto da GPT-5 (Thinking) che, rispetto al vecchio modello o3, sfrutta tra il 50% e l’80% di token in meno in output con tutte le funzionalità.

GPT-5 è più affidabile, utile e sicuro

Nello sviluppo di GPT-5, come anticipato, era fondamentale per OpenAI ridurre le “allucinazioni” rispetto ai modelli precedenti: rispetto al passato, il team di sviluppo ha ridotto la presenza di errori fattuali del 45% rispetto a GPT-4o e dell’80% rispetto a o3.

Un altro aspetto riguarda l’onestà con cui il nuovo modello vuole comunicare le proprie risposte all’utente, soprattutto per i compiti impossibili, mal posti e privi di strumenti chiave. Durante il ragionamento, GPT-5 riconosce in maniera più accurata quando un’attività è difficile da completare e comunica chiaramente i propri limiti all’utente.

In OpenAI hanno poi cambiato approccio per quanto concerne la sicurezza delle risposte fornite dal modello, passando da un addestramento alla sicurezza basato sul rifiuto, a una nuova forma di addestramento alla sicurezza, ovvero i completamenti sicuri: il modello fornirà la risposta più utile possibile, pur rimanendo entro i limiti di sicurezza; ciò può comportare risposte parziali alle domande ma GPT-5 sarà pronto a spiegare in modo trasparente perché si sia rifiutato di rispondere in maniera più completa.

Rispetto ai modelli precedenti, il nuovo GPT-5 risulta anche più “serio” nel modo di porsi con l’utente. In questo modo, ChatGPT dovrebbe trasmettere meno l’impressione che stiamo interagendo con un’intelligenza artificiale ma, al contempo, risultare più preciso, meno servile e più completo rispetto a prima.

Per i compiti più complessi c’è poi GPT-5 pro (sostituisce o3-pro): rispetto alla versione “standard”, ha un tempo di riflessione più lungo (sfruttando un calcolo parallelo che risulta efficiente), utile per fornire risposte complete, esaustive e di qualità superiore. Rispetto alla versione standard, la variante “Pro” commette il 22% in meno di errori gravi.

Disponibilità di GPT-5

GPT-5 è disponibile da oggi per tutti (tranne per gli utenti Enterprise ed Edu che dovranno attendere una settimana) come nuovo modello predefinito in ChatGPT, sostituendo di fatto GPT-4o, OpenAI o3, OpenAI o4-mini, GPT-4.1 e GPT-4.5 per tutti gli utenti registrati. Per gli abbonati, invece, c’è spazio anche per GPT-5 Thinking che permette loro di chiedere all’assistente di “pensarci bene” prima di fornire una risposta.

L’unica differenza che intercorre nell’utilizzo tra gli utenti standard e gli abbonati sono i limiti di utilizzo (chiaramente gli abbonati hanno accesso illimitato). Una volta che gli utenti standard avranno raggiunto i limiti di utilizzo su ChatGPT, il modello passerà automaticamente alla più compatta versione GPT-5 mini.

Qualora siete interessati a maggiori informazioni, potete consultare il post pubblicato per annunciare il nuovo modello GPT-5 sul sito di OpenAI.