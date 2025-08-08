Il colosso cinese NIO ha deciso di investire anche nel mercato europeo e lo fa con la sua nuova auto elettrica Firefly, un nome che segna l’inizio di una nuova strategia per l’azienda, finora conosciuta in patria soprattutto per le sue berline di lusso e i SUV. Dopo mesi di indiscrezioni, l’auto a zero emissioni è pronta al debutto anche nel Vecchio Continente, con l’obiettivo di raggiungere la maggior parte dei Paesi europei entro la fine del 2025.

Presentata ufficialmente in Cina lo scorso dicembre, Firefly è la prima auto elettrica compatta e premium del nuovo marchio realizzato da NIO, che punta a inserirsi nella fascia di mercato oggi presidiata da modelli come MINI Cooper SE e Smart #1. Il primo Paese europeo che vedrà l’arrivo della nuova auto è la Norvegia, con le prime consegne che partiranno già dal 14 agosto 2025. Complici le politiche fiscali estremamente favorevoli del Paese scandinavo, NIO Firefly sarà disponibile al prezzo di partenza di 23500 euro IVA inclusa.

Poche settimane dopo il debutto in Norvegia, l’auto di NIO sarà disponibile nei Paesi Bassi ad un prezzo leggermente superiore, ossia 29900 euro, a causa delle politiche IVA più sfavorevoli. Si tratta sicuramente di un prezzo più alto rispetto ai circa 16000 euro richiesti in Cina, ma il peso delle tasse e dei costi di importazione aumentano inevitabilmente il costo. Entro la fine dell’anno, Firefly sarà disponibile anche nel resto d’Europa, ma i prezzi per i vari mercati non sono ancora stati annunciati.

NIO Firefly è un’auto elettrica compatta e dalle caratteristiche premium

Dal punto di vista tecnico, la versione europea di NIO Firefly riprenderà quanto già visto nei modelli destinati al mercato cinese. All’interno, sotto l’asse posteriore, troverà posto un motore elettrico da 105 kW, pari a 141 cavalli, capace di spingere l’auto da 0 a 100 km/h in soli 8,2 secondi, con una velocità massima di 150 km/h. L’energia sarà garantita invece da una batteria LFP da 42,1 kWh, ricaricabile fino a circa 100 kW in corrente continua e in grado di offrire un’autonomia di 330 km secondo il ciclo WLTP.

Sul fronte degli interni, NIO non ha ancora diffuso immagini per il modello di Firefly destinato al nostro mercato, ma è probabile che sia identica in tutto e per tutto alla versione cinese. Sul cruscotto trova infatti spazio un ampio schermo centrale da 13,2 pollici, un quadro strumenti digitale da 6 pollici e un impianto audio Dolby 7.1 con 14 altoparlanti. Nelle versioni più accessoriate e più costose non mancheranno poi sedili ventilati con massaggio integrato, illuminazione ambientale a 256 colori e persino un sistema di diffusione di fragranze.

Per la distribuzione dell’auto in Europa, NIO ha deciso di adottare una strategia diversa da quella adottata in patria. Se in Cina per l’acquisto occorre necessariamente passare per le concessionarie di proprietà del produttore, per l’Europa si è deciso di affidarsi ad una rete di distributori locali, come già avviene in Austria, Belgio e altri Paesi europei. Tale approccio verrà molto probabilmente replicato anche in Italia, dove possiamo dare quasi per certo l’arrivo di NIO Firefly, già mostrata dall’azienda a Milano in occasione del roadshow europeo partito il 9 giugno scorso.