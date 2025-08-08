La nuova MG4 è realtà: il marchio controllato da SAIC ha aperto in Cina la prevendita della sua compatta elettrica, rinnovata sotto ogni punto di vista.

Dal design ispirato alla concept Cyberster all’infotainment sviluppato con Oppo, passando per batterie LFP ad alta efficienza e, a sorpresa, una versione con tecnologia semi-solida in arrivo entro il 2025. Scopriamo nel dettaglio le caratteristiche che la rendono così interessante.

La nuova MG4 punta forte su ricarica rapida, autonomia e un design che non passa inosservato

La nuovissima MG4 potrà contare su due configurazioni di batteria LFP (litio-ferro-fosfato): una da 42,8 kWh e una da 53,9 kWh. In base alla scelta, l’autonomia dichiarata nel ciclo CLTC raggiunge rispettivamente 437 km e 530 km. Le batterie supportano la ricarica rapida, con tempi che vanno dal 30% all’80% in circa 20 minuti, sufficienti per recuperare fino a 268 km di autonomia.

Il motore è collocato sull’asse anteriore e sviluppa 120 kW di potenza, assicurando una guida brillante per l’utilizzo urbano e interurbano. Le prestazioni non sono ancora state dichiarate nel dettaglio.

Dal punto di vista estetico, la nuova MG4 si presenta con una carrozzeria hatchback compatta, lunga 4,395 metri e con un passo di 2,75 metri.

Il design trae ispirazione dalla concept MG Cyberster, con linee tese, un logo frontale illuminato e gruppi ottici a forma di freccia, che ne enfatizzano il carattere sportivo.

A completare l’allestimento troviamo cerchi in lega da 17 pollici e un bagagliaio piuttosto spazioso: 471 litri, che diventano 1.362 abbattendo i sedili posteriori.

Infotainment di nuova generazione grazie a Oppo

Tra le novità principali spicca sicuramente l’integrazione di un sistema di infotainment sviluppato in collaborazione con OPPO. Il cuore tecnologico è rappresentato dal chip Qualcomm Snapdragon 8155, abbinato a un display touch da 15,6 pollici che svetta al centro della plancia.

Il sistema consente di condividere la navigazione, utilizzare comandi vocali evoluti e sfruttare lo sblocco senza utilizzo della chiave.

Inoltre, è presente un modulo di ricarica wireless per smartphone a 50 W, che permette di ricaricare rapidamente i dispositivi compatibili anche durante la guida.

L’interfaccia, progettata per essere fluida e personalizzabile, rappresenta un chiaro tentativo di portare l’esperienza d’uso degli smartphone anche nel mondo dell’auto, una tendenza sempre più in crescita tra i vari produttori.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo di partenza della nuova MG4 è di 73.800 yuan, pari a circa 10.300 dollari o 8800 euro al cambio, e le prime consegne sono attese entro la fine dell’anno. Il modello sarà inizialmente disponibile in più varianti con differenti capacità di batteria, ma l’offerta è destinata ad ampliarsi già nei prossimi mesi.

In arrivo una versione con batteria semi-solida

MG ha inoltre annunciato ufficialmente che entro la fine del 2025 sarà disponibile una variante della MG4 dotata di batteria a stato semi-solido, una tecnologia che rappresenta il punto di incontro tra gli attuali accumulatori tradizionali e le più futuristiche celle a stato solido.

Queste batterie, già validate per la produzione di massa, promettono maggiore densità energetica, maggiore sicurezza e tempi di ricarica più rapidi.

Per il momento, MG non ha fornito dettagli sull’autonomia o sul prezzo di questa versione, ma ha assicurato che maggiori informazioni verranno rese note a settembre, in concomitanza con il lancio definitivo sul mercato cinese.